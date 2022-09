- Advertisement by Google -

Kumpiskado ng mga awtoridad ang 226.5 board feet na ilegal na pinutol na kahoy mula sa pangangalaga ng isang American national at kinakasama nito sa isinagawang operasyon ng mga awtoridad sa Sitio Casilayan, Barangay Bato sa bayan ng Taytay nitong Sabado, September 10.

Tinatayang aabot sa P19,629 ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang nilagare na punong kahoy, kagaya ng amogis, talutob at iba pa.

Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng DENR-CENRO Taytay kaugnay dito.

Base sa naunang impormasyon mula kay CENRO Allan Valle ng Taytay, gagamitin umano ang mga nasabing kahoy sa ginagawang bahay ng mga suspek.

“Sabi kasi ay gagamitin sa paggawa ng bahay, so titingnan natin kung anong klaseng bahay,” pahayag ni Valle.

Kakaharap naman ang mga suspek na nakilalang sina Daniel Earl Ayers, 58, at Maricar Gonzales Francisco, 29, sa kasong paglabag sa Section 77 ng PD 705, o Forestry Code of the Philippines.

Inaresto sila sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Anna Leah Tiongson Mendoza.

