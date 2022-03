Nagbabalik na ang programa ng Department of Science and Technology (DOST) na naglalayong tumulong sa mga bagong bayani na makapagsimula ng sarili nilang tech-based na negosyo sa sarili nilang probinsya lalo na sa mga Overseas Filipino Workers (OFW) na nawalan ng trabaho dulot ng COVID-19.

Ang IFWD PH, o Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines, ay isang programang tugon sa “Balik Probinsya, Bagong Pag-Asa” ng pamahalaan, ayon sa ulat na inilabas ng DOST.

Sa pahayag ng DOST, may dalawang bahagi ang IFWD PH. Sa unang bahagi, tuturuan ang mga kwalipikadong OFW kung paano magsimula at magpatakbo ng negosyo sa pamamagitan ng mga online video, module, at consultation. Bago matapos ang unang bahagi ng IFWD PH, makakagawa na ang mga OFW ng sarili nilang Business Plan.

Sa ikalawang bahagi ng IFWD PH, susuriin na ang mga Business Plan ng mga “graduates” ng unang bahagi ng programa upang malaman kung ito ay maaaring pondohan para makapagsimula na ng negosyo ang OFW.

Ang mapipiling Business Plan ay maaaring bigyan ng pondo na aabot nang hanggang P250,000 na pwedeng gamitin upang ipamili ng equipment at pwede rin gamitin para sa laboratory testing. Maliban sa OFWs, pwede rin makinabang ang kanilang malalapit na kapamilya sa IFWD PH, ayon sa DOST.

Kung ang OFW ay mayroong existing na kontrata abroad, pwedeng ang magulang, kapatid, o asawa nila ang magpatuloy sa programa.

Unang ipinatupad ang IFWD PH dito sa probinsya ng Palawan noong 2021. Pito ang mga OFWs na nakinabang sa unang bahagi ng programa at nasa proseso na ng pagbuo ng sarili nilang negosyo.

Mula sa pitong graduates, apat ang nagpakita ng interes na ituloy ang ikalawang bahagi ng programa kung saan susuriin na ang kanilang Business Plan upang makita kung sia ay kwalipikadong makatanggap ng pondo na makatutulong upang mapalago ang kanilang naisip na negosyo.

Mula sa apat na ito, dalawa sa mga graduates ang mapalad na mapiling pondohan ngayong unang bahagi ng taon. Sina Katherine Cabatbat ng Milk and Honey Cakes and Pastries at Mariel P. Maza ng Yelle’s Food Products Trading na kapatid ng OFW na si Christina Palay.

Dahil sa IFWD PH, nakapagsimula si Ms. Cabatbat ng sarili nyang bakery matapos syang mawalan ng trabaho bilang stewardess sa Emirates Airlines dahil sa COVID-19. Si Ms. Maza naman ang nagpatuloy sa programa upang simulant ang negosyo sa paggawa ng kropek habang ang kapatid nyang si Ms. Palay ay nag-aaral ng culinary arts sa Maynila para makapag-apply sa cruise ship ngayong taong 2022.

Puwedeng mag-enrol sa programa ang OFW na nakauwi sa bansa simula taong 2019. Magpasa lamang ng sumusunod:

1) IFWD PH Application Form

2) Copy of passport with latest disembarkation to the Philippines

3) Self Certification na walang existing na kontrata o kung may kontrata man, na pwedeng ipagpatuloy ng miyembro ng pamilya ang magiging negosyo

Bisitahin ang website na https://ifwdph.dost.gov.ph/ upang makakuha ng mga kinakailangang forms. Maaaring makapag-apply online o ipasa ang requirements sa Provincial Science and Technology Center ng Palawan (PSTC-Palawan) sa Brgy. Sta. Monica, Puerto Princesa City, Palawan.

Maaari din ipasa ang requirements sa pamamagitan ng pag-email sa pstc.palawan@mimaropa.dost.gov.ph. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PSTC-Palawan sa mga numerong 0908-813-2610 (Smart), 0917-884-4332 (Globe), o 048-433-0489 (Landline).

Ang mga interesadong OFW o kapamilya ng OFW, ay maaaring ipasa ang kanilang requirements hanggang March 30, 2022.