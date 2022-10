Pinaalalahanan ni Governor Victorino Dennis Socrates ang mga health officials na nangangasiwa sa mga ino-operate na ospital ng lalawigan ng Palawan na mahalaga ang pagtutulungan at partisipasyon ng mga bumubuo ng institusyon upang makamit ang inaasam na kabutihang panlahat o “common good.”

Ang pagpapaalala ay ginawa niya sa naging Hospital Development and Management Program (HDMP) meeting na kanyang pinangunahan sa kahapon, Oktubre 3, sa Victoriano J. Rodriguez Hall ng gusaling Kapitolyo, ayon sa Provincial Information Office (PIO).

“The primary objective of government and the ultimate purpose of society is the common good. Bagama’t iba-iba ang trabaho natin sa pamahalaan pero lahat tayo bahagi ng institusyong pamahalaan,” pahayag ni Socrates.

“Ibig sabihin bahagi tayong lahat ng tagumpay at kabutihang maaaring ibigay sa sambayanan. Hindi mangyayari ‘yung kabuoang resulta kung wala ‘yung partisipasyon ng bawat isa,” dagdag pa niya.

Si HDMP program manager at Provincial Health Office (PHO) chief, Dr. Faye Erika Q. Labrador, naman ang nagbigay ng ulat at tumalakay sa agenda ng pagpupulong na nakatuon sa HDMP updates, hospital building facilities, at issues and concerns na kinakaharap ng programa.

Dumalo sa naturang pagpupulong ang mga representante at chief of hospital (COH) ng bawat PGP-run hospitals gayundin ang ilang department heads at program managers ng Pamahalaang Panlalawigan.

Sa kasalukuyan, mayroong 16 na ospital ang nagbibigay serbisyo sa mga Palaweño na pawang pinangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan. Sa kabuuang bilang, 12 ay kasalukuyang nasa infirmary level at 4 naman ang Level 1 hospital.

