Arestado ang 28 taong gulang na lalaki matapos itong mabilhan ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu sa Sitio. Canumay, Brgy. Rio Tuba sa bayan ng Bataraza, bandang 5:40 ng hapon ng Lunes, September 12.

Ang suspek, base sa report ng Bataraza Municipal Police Station (MPS), ay bago lamang nakilala sa kalakaran ng droga sa lugar.

Maliban sa nabiling sachet ng shabu, nakumpiska din sa suspek ang buy-bust money na aabot sa P1,500, apat pang sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.006 grams at may market value na aabot sa P3,000, limang daang piso, cellphone at isang brown pouch.

Ang suspek na kinilalang si Jobil Borris alyas Boboy ay nahaharap ngayon ang sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Art II ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of the Philippines.

