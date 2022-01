Umabot sa kabuuang bilang na 3,264 ang mga mamamayang napagkalooban ng tulong pinansiyal ng Palawan provincial government sa pamamagitan ng Crisis Intervention Unit (CIU) na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) sa nakalipas na taong 2021.

Ayon sa ulat na inilabas ng Provincial Information Office (PIO) ng provincial government noong Biyernes, nasa 2,738 sa mga ito ang napagkalooban ng medical assistance, 185 ang natulungan na nangangailangan ng burial assistance, 183 para sa transportation assistance, 158 para sa iba pang mga pangangailangan gaya ng mga nabiktima ng kalamidad.

Umabot naman sa kabuuang halaga na P48,494,505.64 ang naipagkaloob sa mga Palaweño sa nakalipas na taon.

Ang CIU ng PSWDO ang pangunahing service provider ng pamahalaang panlalawigan para sa mga Palaweño na nangangailangan ng tulong lalo na ang kabilang sa indigent families na nagkakasakit at nao-ospital na binibigyan ng tulong pinansyal o guarantee letter para sa mga partner medical facilities sa lalawigan upang maibayad sa kanilang mga bill sa ospital.

Ayon kay PSWDO officer Abigail D. Ablaña, napakahalaga nang pagkakaroon ng CIU dahil ito ay daan para sa mas maayos na sistema ng pagbibigay ng tulong pinansiyal at upang agarang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan.

“Ang pagkakaroon ng CIU ay napakalaking bagay para sa mas maayos na sistema ng pagbibigay ng tulong pinansiyal man o anumang serbisyo para sa ating mga kapwa Palaweño”, ani ni Ablaña.

Ang naturang pinansyal na tulong na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ay sa pamamagitan ng Provincial Ordinance No. 2211 o Repealing Provincial Ordinance No. 1957 series of 2018, ‘Thereby Establishing the New Guidelines for the Utilization of Funds Allocated for the Financial Assistance Incorporated in the Enhanced Crisis Intervention Unit (CIU) of the Provincial Government of Palawan chargeable against the Provincial Governor’s Office, Public Welfare Assistance and Community Assistance Program’ kung saan umaabot sa P100,000 ang medical assistance na ipinagkakaloob sa isang indibidwal depende sa laki ng bayarin nito sa ospital.

Ang mga Palaweño na nais na humingi ng medical assistance, partikular ang mga residente ng mga munisipyo sa lalawigan ay maaaring tumungo sa tanggapan ng PSWDO sa Kapitolyo upang maisailalim sa ebalwasyon. Kinakailangan ding makapagsumite ang mga ito ng mga dokumentong kinakailangan upang maiproseso ang kanilang kahilingan.