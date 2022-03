[UPDATED] Nasa P143,745 ang natangay ng dalawang hindi nakikilalang suspek sa robbery-holdup na isinagawa nila sa tanggapan ng Ninja Van Philippines, Logistic, and Delivery sa Malvar Street sa Barangay Poblacion, Narra, bago mag alas otso kagabi, Marso 25.

Ayon sa ulat mula sa hepe ng Narra Municipal Police Station (MPS) na si P/Maj. Reggie Manalo, sa inisyal nilang imbestigasyon sa mga empleyado ng Ninja Van, ikinuwento ng mga ito na bigla silang pinasok ng dalawang mga suspek habang sila ay nag-aayos ng mga parcel. Ang isa, agad na lumapit sa lamesa ng kahera at nagdeklara ng holdup.

Ang isang suspek ay nakasuot ng gray na jacket, pantalong maong, at nasa 5’3 ang taas, samantalang ang isa pa ay naka ballcap, naka itim na jacket at short pants, at may taas na 5’7.

Ang naka ballcap ang sinasabi ng mga taga Ninja Van na lumapit sa kahera at nagsabing pera lang ang kanilang kailangan. Ang isa naman ay nagsilbi bilang lookout habang isinasagawa ng kasamahan ang pangho-holdup.

Matapos kunin ang pera ay tumakas ang mga ito patungo sa direksyon ng Rizal Avenue sa nasabing bayan, ayon pa rin sa report ng Narra MPS.

Ayon sa ulat ng Narra MPS, patuloy silang nagsasagawa ng manhunt operation para maaresto ang dalawang suspek sa robbery-holdup.

