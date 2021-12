Mahigpit na ipatutupad ng pamahalaang bayan ng Busuanga ang minimum health and safety protocols laban sa banta ng COVID-19 sa pagdiriwang ng 8th Tarahomonan Festival sa kanilang bayan na nagsimula noong December 6 at magtatagal hanggang December 16.

Ang bagay na ito ay tiniyak ni Busuanga mayor Elizabeth Cervantes upang maging ligtas ang mamamayan na ipagdiwang ang mahalagang festival sa kanilang bayan sa ilalim ng Local Economic Recovery Program (LERP) upang buhayin muli ang sigla ng turismo at kabuhayan kahit na sa mayroon pang pandemya.

“Nagpulong ahead ang ating Emergency Operations Center (EOC), Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), Tourism Office para sa mga mahigpit na ipapasunod sa lahat ng papasok at makikiisa sa ating festival na ito, upang ang lahat ay siguradong ligtas,” sabi ni Cervantes noong Linggo, Disyembre 5.

Ang salitang “Tarahomonan” ay isang wikang Calamianes na ang ibig sabihin ay “Pagkakaisa at Pagtutulungan” na sumasalamin sa pagkakaisa at pagdadamayan ngayong nasa gitna ng pandemya mga Busuanga at mga mamamayan.

Ayon naman kay Allan Davatos, ang siyang municipal tourism officer ng bayan, batay sa mga inihandang polisiya, nagtalaga ang Tousim Office at MDRRMO ng isang entrance at isang exit na siyang pasukan at labasan ng bawat residenteng manood sa mga palabas sa loob ng municipal ground.

Aniya, tanging mga bakunado lamang ang papayagang pumasok.

“Sa entrance may mga naka-poste po tayong mga personnel, ichi-check ang mga vaccination card nila, tanging bakunado lang po, first dose or fully vaccinated, yong mga bata naman ay puwedeng pumasok basta kasama nila ang mga magulang din nilang bakunado,” sabi niya.

“Yong mga hindi bakunado, pasensya talaga hindi sila papasukin, nag-iingat po ang LGU para masunod ang mahigpit na protocol natin,” dagdag niya.

Requirement din ang pagsusuot ng face mask sa mga manonood ng mga night activity sa loob ng municipal compound, pero hindi na rin mandatory ang pagsusuot ng faceshield.

Samantala, sa mga ibang munisipyo sa Calamianes na posibleng magtungo sa Tarahomonan katulad ng mga magmumula sa Coron, kailangang fully-vaccinated ang mga ito bago papayagang makapasok para manood sa mga aktibidad.

“Up to 50 percent ang papasok every night, and may mga magchi-check kung nasusunod ang social distancing sa loob, may mga tracers po tayo, malaki naman ang ground natin,” pahayag niya.

Ilan sa mga tampok na aktibidad ang night market bawat gabi na lalahukan ng 14 na barangay kung saan may mga nagbebentang ng mga iba’t ibang gulay, halaman, at marami pang iba.

Noong December 6 sa pagbubukas ay nagsagawa ng motorcade na nilahukan ng mga kawani ng pamahalaang bayan at ilang mga opisyal, at pagkatapos ay Christmas tree lighting sa gabi.

Sa December 8 ang Civil Servant’s Awards Night, Talentadong Busuangueño sa December 9, SK and Contact tracers night sa December 10, Navy reservist sa December 11, Videoke challenge sa December 12, Cultural Night sa December 13, Dance Sports sa December 14, Zumba Night sa December 15, at Tourism Night sa December 16.