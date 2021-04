Haribon Palawan magsasagawa ng underwater assessment sa Hulaw-hulaw reef

A fishing vessel grounded at Hulaw-Hulaw Reef,Barangay Sapa, Bataraza on April 25, 2021. | Photos from Haribon Palawan

Nakatakdang magsagawa ng underwater assessment sa Hulaw-Hulaw Reef sa karagatan ng Barangay Sapa sa bayan ng Bataraza, ang Haribon Palawan, matapos na sumadsad sa nasabing bahura ang bangkang pangisdang Mayfair XXVII na pag-aari ng RBL Fishing Corporation noong Linggo, Abril 25.

Sa pahayag ni Boy Magallanes ng Haribon Palawan nitong Miyerkules, April 28, ang assessment team ay magmumula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Philippine Coast Guard (PCG), at ENRO-Province.

“Gagawin ito upang malaman natin kung nagkaroon ng coral damage at masukat kung gaano kalaki ang damage nila sa reef. Kung mayroon man dapat talaga nila itong panagutan at bayaran base sa isinasaad ng atas,” ani Magallanes.

“We are now preparing the travel authority with the city and PDRRMO (Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office) because this is an emergency situation and an essential activity,” dgdag niya.

Ayon pa kay Magallanes, dapat pagbayaran ng kompanya ang damage nito sa coral reef kung mayroon man pagkatapos na matukoy at matapos ang underwater assessment sa April 30 lalo pa at ang Hulaw-hulaw reef ay isang Marine Protected Area (MPA) na pinapangalaan ng pamahalaan.

Ang Hulaw-Hulaw reef ay may kabuuang sukat na 1.5 ektaryang bahura na idineklarang MPA sa layong humigit-kumulang 200 metrong layo mula sa baybayin ng Brgy. Sapa, sa bisa ng resolusyon na ipinagtibay ng Sanguniang bayan ng Bataraza nito lamang taong 2021.

Sa ilalim ng resolusyon, katuwang ng lokal na pamahalaan ng Bataraza ang Haribon Palawan, sa tulong ng Coral Bay Nickel Corporation (CBNC) para sa pangangalaga at conservation ng naturang bahura para na rin sa pagsasagawa ng mga pag-aaral dito para sa pagpaparami pa ng mga bahura na magsisilbing itlugan ng mga isda.

Nagsisilbing bantay at tagapangalaga din ng mga bahura dito ang mga Muslim na residente ng barangay Sapa.

Sa impormasyong ipinarating naman ni Samuel Caligdong, Enforcement Officer ng BFAR-Brooke’s Point, kinumpirma nitong nakitaan ng paglabag ang nasabing fishing vessel. Ayon sa imbestigasyon ng Philippine Coast Guard Brooke’s Point, walang maipakitang Shipboard Oil Pollution Emergency Plan ang nasabing sasakyang pandagat.

“Nakikipag-ugnayan na kami sa Enro-province, kasama ang Haribon Palawan at lahat ng concerned dito na magtungo sa area para makapagsimula ng assessment sa bahura,” ani Caligdong.

Samantala hanggang ngayong araw ng Miyerkules ay naka-angkla ang nasabing bangka sa dalampasigan ng Sitio Biya sa barangay Taratak sakop ng nasabing bayan.

Ayon naman sa report ng PCG-Brooke’s Point, binibigyan ng sampung araw ang RBL Fishing Corporation simula noong April 25 para harapin ang kanilang paglabag.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts