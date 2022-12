Halos 100 container at ilang drum ng mga petroleum products ang nasabat ng mga awtoridad sa kanilang kampanya laban sa ilegal na transportasyon at patingi-tinging pagbebenta ng mga produktong petrolyo sa lungsod.

Sa pamamagitan ng isang checkpoint ay hinarang ng mga awtoridad ang mga sasakyan na may dalang mga produktong petrolyo at isa-isa din nilang inikutan ang tindahan at kinumpiska ang mga itinitindang gasolina at krudo na ibinebenta ng pabote bote.

Ayon sa Puerto Princesa City Bureau of Fire Protection (BFP), ito ay kanilang aksyon sa sunod-sunod na reklamong kanilang natatanggap mula sa mga lehitimong gasolinahan.

Sa panayam ng Palawan News kay FO3 Mark Anthony Llacuna ay sinabi nitong kinakailangan ng mga kaukulang permit ang pagbibiyahe ng mga produktong petrolyo.

“Ang mga nagdideliver ng mga flammable Liquids, dapat mayroon silang Conveyance Permit, at bago ka maka-comply niyan dito sa fire, kailangan muna nilang kumuha ng permit sa mayors office,” paliwanag nito.

Ayon pa kay Llacuna, agad na malalaman kung lehitimo ba o smuggled ang pinagkunan ng mga produktong petrolyo sa pamamagitan ng mga dokumentong hawak ng mga nababiyahe nito.

“Iba-iba naman kasi ang pinanggalingan niyan, may mga walang resibo, ibig sabihin ang pinaggalingan pwedeng hindi dito sa Pilipinas o possibleng galing backdoor. Kung galing dito sa Puerto ang magiging violation lang nila ay wala silang permit para magtransport, o conveyance permit na ang nag iissue lang ay ang fire Pero bago ka makakuha nito, kailangan ka munang kumaha ng Mayors Permit, dito kasi naka specify kung para saan ang ibabayahe ng petrolyo,” dagdag niya.

Paalala ni Llacuna, delikado ang pagbabyahe ng mga produktong petrolyo kaya kinakailangan na maging responsable ang mga nagdadala nito.

“Kapag nag ta-trucking o hauling sila ng mga ganitong produkto, mayroon dapat mga signages, para na din ma-aware ang mga tao sa paligid na may dala silang flammable. May mga hinold na kami dito na naharang namin sa mga check point. Kailangan nilang mag comply sa mga dapat na requirements bago nila makukuha ang sasakyan at mga products nila,” dagdag nito.

Ayon pa sa BFP, ang paglabag sa Prediential Decree 1865 ay may mga kaukulang multa ng nasa P2,843.20 kada litro na hindi tataas ng P50,000 at pagkakulong ng hindi bababa sa limang taon.

About Post Author