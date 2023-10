The family and supporters of the late Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn celebrated his birthday on Thursday, October 12, by continuing his tradition of extending help to the hospitalized residents of Puerto Princesa and Aborlan.

During his mayoralty stint, Hagedorn was known to mark his birthday by visiting hospitals and giving out food and his signature red envelope.

In a Facebook post, Hagedorn’s eldest daughter Eva Christie Villegas or ‘Pitikay’ led this years outreach on his fathers behalf.

“Ngayong araw, October 12 ay birthday ng inyong kaibigang Ed Hagedorn. Dala ang aming munting handa ay binisita natin ang ating mga kababayan na may mga dinaramdam at nasa ospital dito sa Puerto Princesa at Aborlan,” the caption read.

“Ito ay isa nang tradisyon sa taunang selebrasyon ng kaarawan ng ating kaibigan Ed Hagedorn na layunin nating ipagpatuloy,” it added.

Among those Hagedorn helped was market vendor Jackie Hermoso Villaceran.

“It was October 12, 2011, birthday mo po non Cong. nung mag ikot ka sa Adventist at namigay ng konting tulong sa mga naka confine. Di ko po talaga nakakalimutan ang araw na yon,” she shared on Facebook.

“Sobrang saya nmin nong abutan mo po ako ng konting halaga. Naiyak po ako kasi walang wala po tlga kami nung mga panahong iyon at ang naiabot nya ay malaking kabawasan na sa bill namin. Habang pumapatak ang luha, sinabi ko po sa kanya na “Sir baka pwede po kami makahingi ng tulong kasi ang laki na ng bill namin at hindi ko po alam saan kukuha ng pambayad.Nong araw na lalabas na po kami, ganon na lng po ang gulat ko nang malamang wala na kaming babayaran,” she continued.

These anecdotes, according to his family and friends, highlight the importance of helping those in need.

“Ipinakita niya sa atin na bawat tulong, maliit man o malaki, ay mahalaga,” they said

Hagedorn died on October 4, 8 days shy of his 76th birthday due to pancreatic cancer.