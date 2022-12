Kinoronahan bilang Mutya ng Busuanga ang 17 taong gulang na si Angelika Cruz mula sa Barangay Salvacion, Busuanga, kaugnay ng selebrasyon ng ika-9 na Tarahomonan Festival noong December 14.

Nasungkit din ng Grade 12 student ng Salvacion National High School (SNHS) sa strand na Accountancy, Business and Management (ABM) ang iba’t ibang mga special awards at Best in Production Number.

Ayon kay Cruz, ang matinding pag-eensayo sa paglalakad kasama ang kanyang coach, diet, at exercise ang ilan lamang sa kanyang mga paghahanda para masungkit ang korona.

“Marami po akong naging preparasyon para makuha ang korona. Una, pagdating sa pagrampa, proper training talaga. Sa katawan ko, diet and kaunting exercise. Kung papano ako sasagot nang maayos sa Q & A, nag review ako about sa mga topics na pwedeng itanong. Lastly, everyday nag-pipray ako na sana maayos ang mga performance ko at makuha ko ang title as Mutya ng Busuanga 2022,” pagbabahagi ni Angelika.

Dagdag niya pa, hindi niya inaasahan na mananalo siya sa kompetisyon dahil na rin sa kakulangan ng tiwala sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya na humikayat at nagtulak sa kanyang sumali sa kompetisyon.

“Family ko ang nag push sa akin para sumali nung una. Sila rin ang tumulong sa akin sa lahat. Ang pagkapanalo ko ay para rin sa mga kapwa ko Busuangeños, para ma-inspire sila na maging confident at maniwala sa sarili nilang kakayahan,” pahayag ng dalaga.

Samantala, itinanghal ding Mutya ng Turismo si Jane Karen Dominguez, Mutya ng kalikasan si Francine Kate Cervantes, 1st runner up si Hermie Veronio at 2nd runner up si Noela Amante.

Ang Mutya ng Busuanga ay ilan lamang sa mga aktibidad na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Busuangga kaugnay ng kakatapos lamang na Tarahomonan Festival noong Disyembre 4-16.

About Post Author