Pinasalamatan ni Governor Dennis M. Socrates ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at iba pang ahensya ng gobyerno na patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga 4Ps beneficiaries sa Palawan.

“Nais ko pong pasalamatan ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa patuloy na pagbibigay-serbisyo sa ating mga

4Ps beneficiaries. Batid ko pong hindi biro na maitaguyod ang programang ito, ngunit pinatunayan po ninyo ang inyong dedikasyon at malasakit upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan,” ito ang naging mensahe ng gobernador na ipinarating sa pamamagitan ni provincial administrator Atty. Jethro M. Palayon.

Ang mensahe ay binasa ni Palayon sa ginanap na Provincial Graduation Ceremony of the Non-Poor Households mula sa pitong mga munisipyo ng Aborlan, Narra, Brooke’s Point, Roxas, San Vicente, Taytay, at Quezon, at ng Lungsod ng Puerto Princesa, na ginanap ngayong araw, Oktubre 28, 2022 sa VJR Hall ng Kapitolyo.

Ang pagtatapos ng 155 na benepisyaryo ng programang 4Ps sa Palawan ay patunay lamang sa masigasig na pagsusumikap ng mga kawani ng gobyerno, sa pangunguna ng DSWD, upang mabigyan ng katuparan ang mandato ng 4Ps na maiangat ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino.

“Ang seremonyang ito ay patunay po lamang sa masigasig na pagsusumikap ng ating mga kawani ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang mabigyang katuparan ang mandato ng 4Ps na maiangat ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino,” ayon pa rin sa mensahe ng gobernador.

“Kami ay nagagalak sapagkat unti-unti na nating nakikita ang resulta ng programang ito sa ating mga kababayang Palaweño na ngayon ay bahagi na ng tinatawag nating ‘non-poor household’, o iyong mga pamilyang may kapasidad nang tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, mayroong matatag na kita mula sa permanenteng trabaho o maliit na negosyo, may kakayahang makapagpaaral ng kanilang mga anak, at handang protektahan ang kanilang mga pamilya mula sa muling pagbalik sa kahirapan,” dagdag pa rin ng gobernador.

Malugod ding binati ni Socrates ang mga nagsipagtapos dahil napatunayan ng mga ito na kaya nilang mapaunlad ang kanilang pamumuhay sa kabila ng mga pagsubok. Patunay ito na ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan ay nakatutulong sa mga nangangailangan.

“Sa ating mga magsisipagtapos ngayong araw, isang malugod na pagbati po sa inyong lahat. Napatunayan ninyo na kahit na anumang pagsubok ang dumating, gaya ng pandemya, ay kaya pa rin nating mapaunlad ang ating pamumuhay…Nawa’y maging halimbawa po kayo sa ating iba pang mga 4Ps beneficiaries na magtiwala lamang sa serbisyong handog ng DSWD sapagkat sa ating pagtutulungan, unti-unti rin natin silang maiaahon mula sa kahirapan,” bahagi pa rin ng mensahe ni Socrates.

Ang aktibidad na may temang “Paglalakbay tungo sa Tagumpay, Sama-samang Pagsulong tungo sa Matatag na Kinabukasan”.

About Post Author