Nagpaalala si Governor Dennis Socrates sa mga department heads, program managers, at officers-in-charge ng mga iba’t ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan na pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa pagpupulong na kanyang pinangunahan kahapon, August 8.

Ayon sa gobernador mahalaga ang pagiging mabuting public servant at magagawa ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na naaayon sa tungkulin ng isang empleyado ng gobyerno na magkakaloob ng serbisyo publiko.

“We have to follow our conscience. Dapat sundin natin kung ano ang naayon sa batas [gaya ng] Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act at 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act,” ayon kay Gov. Socrates.

Aniya, ang pagiging mabuting public servant ay higit pa sa paggawa at pagtupad ng kanyang tungkulin dahil ito ay may kinalaman sa pagbabahagi ng mga serbisyo na maaaring makapagbago ng buhay ng tao.

Samantala, inilahad naman ni PHRMO Lucy Paredes ang ginagawang paghahanda para sa pagdiriwang ng Civil Service Month sa darating na Setyembre kung saan ay naghanda ng iba’t ibang aktibidad ang Pamahalaang Panlalawigan para sa lahat ng empleyado nito.

Bukod dito ay tinalakay din ang ilang usapin sa bawat departamento ng pamahalaang panlalawigan.

