Ikinagalak ni Mayor Celsa Adier ng bayan ng Aborlan ang paggawad sa lokal na pamahalaan ng parangal na Seal of Good Financial Housekeeping mula sa Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa taong 2021.

Ayon kay Adier, ang parangal ay nangangahulungan lamang na walang nasasayang na pera mula sa kaban ng bayan at nagastos ito ng tama.

“Usaping financial ito ng ating munisipyo at nagpapatunay na napunta ang lahat ng pera ng ating taumbayan sa tama,” pahayg ni Adier, January 2.

“Tayo naman kung project at tax ng tao, ayusin natin talaga ‘yan, igastos ng wasto. Hindi sa ‘tin yan, eh,” dagdag niya.

Maliban sa bayan ng Aborlan, nakatanggap din ang siyam pang munisipyo good housekeeping seal na kinabibilangan ng Coron, Agutaya, Busuanga, Dumaran, Kalayaan, Roxas, Brooke’s Point, at Narra.

Sa ilalim ng criteria ng DILG, ang isang munisipyo ay maaring pumasa sa GFH kapag nakapagsumite ito ng pinakahuling Commission on Audit (COA) Audit opinion unqualified or qualified for calendar years 2019 or 2020; at b) Compliance with the full disclosure policy – posting of financial documents in 3 conspicuous places at sa full disclosure policy (FDP) Portal para sa taong 2020, at sa first quarter ng taong 202.

Kailangan din ang November 5, 2021 uploaded audit report mula sa COA at ang FDP Compliance mula sa PCMD-BLGS at ang DILG Regional FDP Compliance Report.