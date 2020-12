Ayon kay Cpt. Christopher Jorquia ng Philippine Air Force (PAF), dahan-dahan na iniaangat at isinasaayos ang pamamalakad ng gobyerno, at ginagawa ng pangkalahatan ang pakikibaka laban sa kaguluhan at pagkakapit-bisig ng mga ahensya upang mapabilis ang pag-unlad sa kanayunan.

Walang ibang layunin ang estado kundi maiayos ang buong bansa sa pamamagitan ng paglalaan ng pansin sa lokal na ehekutibo para sa pagsasaayos ng kapayapaan at pag-alalay mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP).

“Datapwat mayroong mga indibidwal na organisasyon gaya ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) na walang alam gawin kundi ang guluhin, buwagin, at pag watak-watakin ang programa ng pamahalaan,” sabi niya.

“Pilit nating inuunawa na karamihan sa mga kapatid natin na nasa ganoong organisasyon ay nalilinlang lamang ng maling impormasyon. Tayo man ay nasususunogan ng mga gamit, kinikikilan ng pera na tinatawag na buwis pang himagsikan, ito lamang ay ilan sa mga bagay na kaya nilang gawin upang tayo ay guluhin,”dagdag ni Jorquia.

Ngunit sabi ni Jorquia, marami ang hindi nakakaalam, maaaring nalilimutan nila o kaya naman ay hindi nila pinagtutuunan ng pansin na may mga programa nang inilalaan upang sila ay tulungan at isa nga rito ay ang ECLIP.

Ang ECLIP, ayon sa kanya, ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga kapatid na kasapi ng CPP-NPA-NDF at Militia ng Bayan na nais magbalik-loob sa pamahalaan at pamayanan, upang makapiling muli ang kanilang mga pamilya.

Sa pamamagitan nito, sila ay mabibigyan ng mga iba’t-ibang tulong, kaalaman, at kasanayan na kanilang magagamit sa pagbabagong buhay. Ang tulong na ito ng pamahalaan ay hindi lamang para sa kanila kung pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad, sabi pa ni Jorquia.

Base sa Administrative Order No. 10 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong April 3, 2018, ang ECLIP ay para sa mga rebelde na nagbalik-loob, kabilang na ang mga regular na miyembro ng CPP-NPA-NDF; kanilang asawa, anak, at kinakasama legitimate or illegitimate, kanilang mga magulang at mga kapatid; at mga miyembro ng Militia ng Bayan.

“Sa katunayan sa bayan ng Magpet sa probinsya ng Cotabato, mayroong dalawampu’t walo na dating rebelde ang nakatanggap ng mahigit kumulang P3.4 milyon sa ilalim ng national government ECLIP.

Kamakailan lamang sa San Jose, Occidental Mindoro naman ay may kabuoang P295,000 halaga ng assistance package ang ipinagkaloob ng pamahalaang nasyonal sa tatlong former rebels (FR) sa lalawigan, sa ilalim ng programang ECLIP.

Ayon kay Jacob Cruz sa panayam ng Philippine Information Agency (PIA) itinalagang focal person sa FR ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO), isa sa mga nagbalik-loob ay tumanggap ng P105,000 na binubuo ng P15,000 immediate assistance, P50,000 livelihood assistance, at P40,000 firearm remuneration para sa isinuko nitong armas.

Idagdag pa niya na may 14 na dating rebelde sa Iligan City na nagbalik-loob sa pamahalaan at nakatanggap ng tulong pinansyal at bahay na masisilungan sa tulong ng ECLIP.

Nito lamang nakaraang buwan sa probinsya ng bohol ay mayroong 44 na nagbalik-loob ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan.

Ilan lamang ito sa mga aktibidad na nangyayari at nagpapatunay na ang gobyerno ay seryoso na tulungan ang mga datihang rebelde na sumuko sa pamahalaan at ang mga iba pang rebelde na nagnanais sumuko upang maging mapayapa ang pamumuhay.

Ito ang programang inilatag ng pamahalaan upang matuldukan ang himagsikan at magkaroon ng isang bansang payapa.