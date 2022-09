- Advertisement by Google -

Isang ginang at isang sundalong ng Navy ang sinaklolohan at iniligtas ng mga operatiba ng Coast Guard District Palawan (CGDPal) mula sa isla ng Likas at Kota sa West Philippine Sea noong araw ng Lunes, Agosto 29.

Sa ulat ng CGDPal, habang nagpapatrolya ang barkong BRP Malapascua (MRRV 44303) ay nakatanggap ito ng impormasyon mula sa Area Task Force-West na ipinasa ng Naval Forces West (NAVFORWEST) tungkol sa isang emergency sa Likas Island kung saan isang ginang na kinilalang si Catherine M. David at anim na buwang buntis ang nakaranas ng pagdurugo at kailangang mailikas patungo sa Pag-asa Island upang mabigyan ng medikal na atensyon.

Agad na pinapunta ng CGDPal sa lugar ang MRRV 4403 upang magsagawa ng medical evacuation kay David at ligtas naman itong nadala sa Pag-asa Island.

CGD-Pal photo

Sa Kota Island naman, isang tauhan ng NAVFORWEST ang nakaranas ng matinding allergy at at nangailangan nang agarang atensyong medikal ang na-rescue din ng CGDPal.

Ang sundalo na kinilalang si PO3 Indig Bienvenido Jr. ay agad ding nadala sa Pag-asa Island kung saan siya ay binigyan ng paunang lunas ng mga operatiba at ng health workers ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan.

Ang dalawa ay agad ding inilipad mula sa Pag-asa Island patungo sa Lungsod ng Puerto Princesa upang mabigyan ng karampatang medikal na atensyon sa ospital.

