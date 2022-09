- Advertisement by Google -

The family of Jovelyn Galleno has accused Richard Ligad, the city’s information officer and anti-crime chief, of coercing Leobert Dasmarinas to confess to her rape-slay.

In an interview at Raffy Tulfo in Action (RTIA) by Sen. Raffy Tulfo, Jonalyn and Jocelyn Galleno, sisters of Jovelyn, accused Ligad and another unnamed personality of pressuring their cousin Dasmarinas to confess to the crime after allegedly receiving threats and physical torture.

“Nag request po kasi siya kung pwede makausap yung buong family, then sa side ng family nya hindi nakarating kasi may inaasikasong papel regarding nga sa kaso niya. Yun ang naging ano kami ang naging kasama. Una, humihingi po sya ng tulong. Actually, hindi ko po siya makausap noong una ng maayos. Nanginginig po siya, para siyang trauma. Ganun. Tapos ang sabi niya tulungan daw namin siya. Humihingi siya ng tulong and then sabi niya unang gabi niya sa kulungan sinasaktan at tinotorture na siya pilit pinapaamin sa kaso. Yun nga po kay Ate Jovelyn. Ayun nga daw po, sinasaktan siya, inuumpog, sinisipa. Yan po ang sinasabi niya. Hindi ko po malinawan yung iba niyang sinasabi. Talagang nanginginig po siya. Tinatanong po namin kung sino ang nasa likod noon, nang pananakit sa kanya. Ang sabi niya, nagtatalukbong na siya ng jacket niya. Di niya na maano kung sino. [Tinatanong namin siya] dito ba sa kulungan mo ba nakaano? Hindi daw po. Minsan lang daw po pumunta yung isa doon. Hindi doon naka duty. So pilit ko siyang tinanatanong,” Jocelyn narrated.

“Sir, pwede ko bang banggitin yung isang pangalan na sinasabi nyang kasabwat daw po doon sa pagtotorture sa kanya? Yun nga daw po si sir Ligad daw po yung isa sa nagdidikta sa kanya na aminin yung nangyari kay ate Jovelyn, na hindi naman daw siya ang may gawa. Sabi niya, wala siyang kinalaman,” she told Sen. Tulfo.

Jonalyn also claimed that Ligad was responsible for the discovery of their missing sister’s skeletal remains and other personal belongings.

A video of Dasmarinas pleading for help was also played over RTIA.

“Si Sir Ligad daw po ang nagturo sa kanya regarding daw po dun sa buto… si Sir Ligad daw po ang nagturo ng kanya ng mga sasabihin maging doon po sa mga alahas na nakita sa bahay ni Leobert na pinsan po namin — na sinabi na si Ligad nga daw po ang may pakana noon at may isa pa siyang kasama din po,” Jocelyn said.

“Tinatakot daw po siya na aminin yung hindi niya ginawa. Kapag hindi mo sinabi ito mapapahamak ang pamilya mo.” she added.

Meanwhile, Ligad was quick to brush off the allegations saying that he has nothing to do with the case but to help the family find the missing person. He said he was able to meet Dasmarinas only twice.

“Kalokohan pong malaki yun. Hindi ko po gagawin yun. Unang una, wala akong mapapala kung umamin sya o hindi. Malay ko po run sa sinasabi nyang yun di ba? Kayo witness din kayo na hinahanap natin si Jovelyn,” he said.

“Nakita natin yan si (Leobert) nung umamin siya nung nakita na yung bangkay/kalansay. Dun ko na lang nakita yan nung umaga na doon sa istasyon sa Irawan… Tapos pangalawang beses may tumawag na sa akin aamin na daw si (Leobert) kung saan niya dinala ang cellphone. Sabi ko sige sama ako interesting yan. Doon niya naman kami dinala sa ilog na kung saan nya tinapon yan diba kita niyo naman dun malapit sa opisina namin sa solid waste,” he added.

Ligad admitted telling Dasmarinas that he will “dispose” him but said it was out of frustration and a reaction to the incident.

“Yung sinabi kong ididispose kita, sa asar ko na lang talaga yun dahil hindi ko naman magagawang idispose yun dun dahil may media doon,” he said.

In the end, Ligad appealed to the public not to believe in allegations against him.

“Sa dinami-dami nang nahuli natin wala tayong binugbog. Alam ng mga taga-Puerto Princesa wala taong ganyang ugali. Hindi tayo ganun,” he added.

