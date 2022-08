- Advertisement by Google -

Nakiusap ang nakababatang kapatid ng nawawala pa rin na si Jovelyn Galleno sa mga netizens na huwag itong gawaan ng fake account sa anumang social media platform dahil ito ay magdudulot lamang ng kumplikasyon sa patuloy na imbestigasyon ng awtoridad sa missing person case.

Sa post niya sa Tiktok (jonalyngalleno425), sinabi ni Jonalyn Galleno na bilang respeto sa kanilang pamilya ay sana tigilan ang paggawa ng account ng kanyang ate sa social media dahil nakagugulo lamang ito.

“Gusto ko lang i-clarify dito sa Tiktok, even po sa Facebook, and aspect po ng social media — and sa tao na gumawa ng account dito sa Tiktok gamit ang pangalan ng ate ko, nakikiusap po ako na, please, pakitigil po,” pahayag ni Jonalyn.

“Kasi bilang respeto na din sa pamilya namin. Mas lalo po kasing nagiging kumplikado ang mga pangyayari dahil po sa mga lumalabas na maling impormasyon gamit ang social media,” dagdag nito.

Sa kasalukuyan ay wala pa ring malinaw na lead ang pulisya hinggil sa kinaroroonan ng nawawala na si Jovelyn matapos itong huling makita noong August 5 na palabas ng isang mall sa Puerto Princesa City.

Sa huling update hinggil sa itinatakbo ng imbestigasyon, sinabi ni Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) chief P/Col. Roberto Bucad na ginagawa ng pulisya ang lahat para matagpuan si Jovelyn.

“We already have copies of CCTV footage of the establishments of BonChon, Real Me, Lighter Galore, Total Gas Station, Hue Hotel, and Nissan/Kia, which can aid in the probe. We see this as a welcome development to work hand-in-hand in resolving the missing Jovelyn,” ayon sa statement ni Bucad.

