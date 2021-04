Frontliners, pinulong ng MIATF kaugnay sa travel restrictions sa bayan ng San Vicente

Pinulong ng San Vicente Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) on COVID-19 sa isinagawang Travel Restrictions Regulation Forum ang mga tagapagpatupad ng batas sa bayan na ito upang bigyang kaalaman sa resolusyon na naglalaman ng pinakabagong alituntunin na nagtatakda ng mga requirements sa mga lalabas at papasok ng munisipyo sa gym noong araw ng Martes, Abril 20.

Kabilang sa mga dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga nagbabantay sa mga quarantine checkpoints at iba pang frontliners na tumutugon sa mga katanungan ng mga miyembro ng komunidad.

Nagkaroon din ng pag-uulat at talakayan patungkol sa mahahalagang impormasyong nakapaloob sa resolusyon at tungkulin ng bawat law enforcers ng sa gayon ay magkaroon ng ganap na kaalaman ang bawat isa at kaisahan sa implementasyon ng polisiya.

Kinonsidera rin sa pagpupulong ang iba’t-ibang scenario at sitwasyon na maaaring mangyari at kung paano ito tutugunan ng mga tagapagpatupad ng alituntunin na may kinalaman sa pag-iingat sa pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Municipal Local Government Operations Officer Rustico B. Dangue, mahalaga na ang mga nagpapatupad ng batas ay may kakayahang magsagawa ng “discretionary power” at maipaliwanag nang maayos ang mga alituntunin sa mga nagtatanong na miyembro ng kumunidad.

“Napakahalaga na ang ating mga frontliners – ‘yung mga tinatawag nating nasa law enforcement services – ay may matibay na pang-unawa at kaalaman kung ano nga ba ang purpose ng batas na ipinapatupad kapag siya ay gumanap na sa kanyang katungkulan,” paliwanag niya sa pagsisimula ng nasabing forum.

“Nais natin na ang nasa ating law enforcement services ay truly empowered. Meaning to say, kaya nilang gampanan ang kanilang katungkulan – kaya nila ipatupad ang mga batas na iniaatang sa kanila. Kaya nilang gumawa ng tinatawag nating discretionary action. Kaya niya ring gumawa ng sariling desisyon na kung saan ay hindi magiging disadvantageous sa bahagi ng mamamayang sumusunod at hindi rin disadvantageous sa bahagi ng pamahalaang nagpapatupad nito,” dagdag niya.

Nagsimula ang implementasyon ng MIATF Resolution No. 0402-2021-A ngayong Abril 21 na pansamantalang nagbabawal sa pagpasok sa munisipyo ng mga residente at indibidwal na magmumula sa mga lugar na idineklarang critical zone.

Ang resolusyon ay naglalaman din ng travel requirements para sa mga lalabas at papasok na residente, turista, empleyado ng pamahalaan, locally stranded individual, returning OFWs, at authorized persons outside residence.

