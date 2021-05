Free Wi-Fi, Tech4ED center, itinayo ng DICT sa Kalayaan municipality sa West Philippine Sea

Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology (DICT) ang “free Wi-Fi” activation sa Barangay Pag-asa, bayan ng Kalayaan nitong nagdaang buwan ng Abril.

Nilagyan ng internet access ang mga pampublikong pasilidad sa isla, partikular ang Pag-asa Island Elementary School, barangay hall, at basketball court ng barangay.

Nagtayo rin ang mga kawani ng kagawaran ng Tech4ED Center para sa local government unit (LGU) ng Kalayaan na nilagyan rin ng internet access.

Sa Facebook post ng DICT-Luzon Cluster 3 sa kanilang official page, nilalayon ng ahensya ng pamahalaan na maihatid ang ICT services para sa karunungan at kaunlaran ng mga residente sa nasabing isla.

“Not only did we aim on providing hubs isolated communities to utilize the units donated by the DICT for ICT growth and literacy strengthening, we also wanted to equip them with access to the internet, especially that today, more than ever, internet has become a necessity for individual, social, and economic growth,” sinabi ni Cheryl Ortega, regional director ng DICT Luzon Cluster 3.

Ayon kay Realyn Limbo, teacher in-charge sa Pag-asa Elementary School, malaking ginhawa ang nasabing proyekto sapagkat iilang lugar lamang ang mayroong internet sa kabila ng pangangailangan ng mga estudyante doon.

“Napakagandang project pong project ito sapagkat sa ngayon nakaka-access na sila sa internet, dati at kailangan pa namin umakyat sa evacuation center para lang makakuha ng signal,” ani Limbo.

Isa ang bayan ng Kalayaan sa napagkalooban na ng “Free Wi-Fi for All” (FW4A) ng DICT sa lalawigan ng Palawan.

