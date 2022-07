- Advertisement by Google -

Umabot sa 292 na mga magsasaka mula sa bayan ng Roxas at Taytay ang nabigyan ng free legal assistance sa isinagawang community outreach program ng legal team ng Department of Agrarian Reform (DAR)-Regional Office sa MIMAROPA noong Hulyo 13-14.

Ang nasabing aktibidad ay tinaguriang “Lawyers to the Benepisyaryo” na pinangunahan ni regional director Atty. Marvin V. Bernal kasama sina Atty. Ronnil Rosillo, chief legal officer ng DAR-Mimaropa at ang mga provincial legal chiefs na sina Atty. Javie Fruelda, Atty. Reychelle Villarta, at Atty. Jehan Tabayag.

Unang tinungo ng grupo ang bayan ng Taytay noong Hulyo 13, kung saan 196 magsasaka dito ang nabigyan ng libreng legal assistance, kaugnay ng problema sa lupa.

Umabot naman sa 96 mga magsasaka ang nabigyan ng kahalintulad na serbisyo sa bayan ng Roxas noong Hulyo 14. Isinagawa ito sa Barangay 2.

- Advertisement -

Ang ‘Lawyers to the Benepisyaryo’ ay isang programa ng DAR na nagbibigay ng libreng legal assistance at konsultasyon sa mga Agrarian Reform Beneficiaries (ARBs) nito.

Ayon kay Fedeleo De Guzman, Information Officer ng DAR-Palawan, sa dalawang nabanggit na munisipyo sa Palawan pa lamang naisagawa ang ‘Lawyers to the Benepisyaryo’ at umaasa sila na sa mga susunod na pagkakataon ay maisagawa din ito sa iba pang munisipyo upang mas maraming mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform program ng DAR na may problema sa lupa ang maabot at matulungan. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)