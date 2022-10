Upang mas mapalakas ang pagbabantay sa kapayapaan at katahimikan ng lalawigan ay magtatayo ang 1st Palawan Provincial Mobile Force Company (1st PPMFC) ng “forward base” nito sa sa bayan ng Quezon na magiging tahanan ng kanilang 4th Platoon.

Sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa proyekto noong October 7, sinabi ni Lt. Col. Grace Vic Gumba na ang paglalagay ng kanilang hanay sa bayan ay upang makatuwang ang komunidad sa pagtataguyod ng peace and at iba pang programang pangkapulisan kaugnay sa kanilang mission na ‘to serve and to protect’.

“This platoon ay pagpapalakas ng ating hanay in peace and order, security at welfare sa ating komunidad dito sa bayan ng Quezon, also this activity is in line with the peace and security framework of PNP Chief, PGEN RODOLFO S AZURIN, JR dubbed as Malasakit, Kaayusan, Kapayapaan and Kaunlaran,” pahayag ni Gumba.

Dinaluhan din ang groundbreaking ng ilang mga opisyal ng bayan kabilang si kapitan Ruthie Sunayan ng Barangay Tabon at ng Mayor Joselito Ayala ng Quezon.

Sa kasalukuyan, mayroong kabuuang apat na platoon ang 1st PPMFC na nakatayo sa bahaging Sur ng lalawigan, ito ay 1st Platoon sa kanilang Headquarters sa Sofronio Española; 2nd platoon sa Narra; 3rd Platoon sa Bataraza at 4th platoon sa bayan ng Quezon.

