Isang forest technician at isang volunteer ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang inaresto ng awtoridad sa Taytay noong Sabado ng gabi, Nobyembre 27, dahil sa pagdadala ng baril sa Sityo San Lorenzo sa Barangay Poblacion.

Ang mga ito ay kinilala na sina Edjay Honorio Adon, 25, forest protection technician ng DENR sa nasabing bayan at residente ng Brgy. Tumarbong sa Roxas, at Ariel Opati Martinez, 29, volunteer ng DENR at residente ng Brgy. Bacungan sa Puerto Princesa.

Ayon sa spot report ng Police Provincial Office (PPO) na inilabas sa mga mamamahayag noong Linggo, Nobyembre 28, sa pamamagitan ni P/Maj. Ric Ramos, inaresto ang mga ito dahil sa sumbong ng isang concerned citizen hinggil sa dalawang kalalakihan na may dalang baril sa duffel bag at nakasakay sa pula na Honda motorcycle.

Bilang pagtugon sa sumbong, agad na tumungo ang mga pulis ng Taytay Municipal Police Station (MPS) at Regional Mobile Force Battalion 4B (RMFB) sa San Lorenzo at doon ay naabutan sina Adon at Martinez na dala ang isang unit ng caliber 45 pistol na Armscor na may naka-load na walong pirasong bala at isang unit ng 12-gauge shotgun na may naka-load na limang bala.

Nakumpiska rin sa kanila ang dalawang magazine at 12 piraso ng bala para sa caliber 45 pistol, siyam na piraso ng bala para sa shotgun, at kutsilyo.

Ayon sa PPO, nang beripikahin nila ang mga baril ay natukoy na ito ay pagmamay-ari ng isang residente na nagngangalan na Leo del Rosario Tabernalia na empleyado ng Community Environment and Natural Resources Office ng DENR sa Taytay.

Hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay sinabi lamang ng PPO na ang mga ito ay dinala sa Taytay MPS at iniimbestigahan dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act

Inaalam pa ng Palawan News ang ilang detalye hinggil sa pag-aresto at ang resulta ng imbestigasyon.