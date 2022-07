- Advertisement by Google -

Sumailalim sa vegetable production training-workshop ang mga guro at kawani ng pamahalaang lokal sa Busuanga at Coron sa bahaging Norte ng probinsya na isinagawa sa Salvacion National High School (SNHS) sa Busuanga noong July 19-21.

Layon nitong magbigay ng mga teknikal at iba’t ibang kaalaman na may kaugnayan sa pagtatanim ng gulay na siyang mapapakinabangan at pagpapabuti ng productivity ng lupa sa paaralan at mismong komunidad.

Ayon pa kay Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) director Dr. Glenn Gregorio, layon ng S+HGP na bumuo ng mga well-trained educators at mga agricultural extension workers sa dalawang bayan.

Ang pagsasanay ay inorganisa sa pamamagitan ng School-plus-Home Gardens Project (S+HGP) kung saan katuwang dito ang Pilipinas Shell Foundation, Inc. (PSFI), Department of Education (DepEd) – Bureau of Learner Support Service, DepEd Division of Palawan, Kansas State University (KSU), Salvacion National High School, at Regalo ng Kilit Foundation.

Sinabi ni Dr. Gregorio na hindi bababa sa 30 school heads, Gulayan sa Paaralan (GPP), school garden coordinators, at agricultural extension workers mula sa mga bayan ng Busuanga at Coron ang sinanay ng mga eksperto mula sa PSFI.

“Ang pagsasanay ay binubuo ng mga lectures sa mga pangunahing kasanayan na kinakailangan para sa pagtatanim ng gulay, na kinabibilangan ng pag-sample ng lupa at pagsusuri; paghahanda ng lupa; pagtatatag ng punla; mga kasanayan sa pamamahala ng kultura ng pananim; paggawa ng mga organikong pataba, pestisidyo, at mga pagbabago sa lupa; pagpaplano ng kalakal at pagsusuri sa pagiging angkop ng pananim; at pagpaplano at pagbabadyet ng sakahan,” sabi niya.

Kabilang sa mga pagsasanay ang hands-on training sa soil sampling techniques at routine at chemical analysis, cultural mianagement practices para sa ilang pananim na gulay, pagkontrol sa peste at pagtukoy ng pananim.

Sinabi pa ni Dr. Gregorio sa pamamagitan ng experiential learning, malaking bagay ito para mapahusay pa ang kanilang kaalaman sa pagpaparami ng pananim kung saan hindi lamang sa mga paaralan, kundi pati na rin sa mismong kanilang tahanan at sa komunidad, aniya ito ay makakatulong sa pagtugon sa mga isyu tungkol sa food security at nutrisyon, kahirapan sa mga rural communities at kawalan ng trabaho.

