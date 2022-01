Inaasahan na sa madaling panahon ay maiaalis ang fishing boat na Monalinda 42 kung saan ito nabahura sa bisinidad ng Ursula Island Game Refuge and Bird Sanctuary na sakop ng Barangay Rio Tuba sa bayan ng Bataraza noong umaga ng Enero 5.

Sa initial na report na inilabas ng Coast Guard District Palawan (CGDPal) ng Philippine Coast Guard (PCG), wala namang idinulot na pinsala ang pagkaka bahura ng malaking fishing boat, ngunit kinakailangan pa din na masuring maigi ang lugar.

“Pina-inspection namin kung may mga damage ba sa area. So far, per initial assessment ng mga divers, wala naman. Hoping na mag-high tide na para maka-pull out. Hindi naman siya, sadsad na sadsad, napapunta lang sila sa low water, nagkataon na protedted area ang lugar,” pahayag ng commander ng CGDPal na si Cpt. Angel Viliran.

“Nasa lugar na ang ilang mga bangka din ng kompanya ng Monalinda para humila sa kanya sakaling mag-high tide na, anytime,” dagdag pang pahayag niya.

Ang fishing boat na Monalinda 42 ay galing ng Maynila patungo na sana sa bayan ng Balabac. Nauna pa umano itong nagtago sa parteng El Nido para makaiwas sa sama ng panahon bago muling naglayag. Alas syete na nang umaga noong Enero 2 ito naka-alis mula sa Ilog Island sa bayan ng El Nido.

“Medyo umayos na ang sea condition at nawala na ang gale warning, nagdahan-dahan na siya paalis to Balabac sana, pero nasiraan siya, namatayan ng makina at napagpad doon sa Ursula Island,” ayon kay Viliran.

Sakaling magkaroon man ng pinsala sa lugar dahil sa Monalinda 42, maaring managot ito.

“If ever na may makita tayo, they will be liable first, to the LGU, for the damages sa environment. Mayroon ding appropriate penalty under marine environmental laws. Pero sa ngayon base sa mga report na natanggap namin, wala pa naman silang nasisira,” sabi niya.