Magiging maulan pa rin ngayong araw sa mainland Palawan dahil sa trough o extension ng low pressure area (LPA), at mayroong mga pagkakataon na magiging malakas ang bagsak na may kasamang pagkulog at pagkidlat, ayon sa ulat panahon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Dahil dito, pinag-iingat ng PAGASA ang mga nakatira sa mga delikadong lugar dahil sa banta ng flashflood at maaaring pagguho ng lupa.

Nakataas pa rin ang gale warning sa mas maraming lugar sa Luzon at sa Visayas, kabilang na ang Palawan, ngayong araw dahil sa paglakas ng amihan.

Ayon kay PAGASA weather specialist Benison Estareja, hanggang 5.5 meters, o halos dalawang palapag ng gusali ang mararanasan na alon. Ang Palawan ay kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng pag-alon na may taas na 2.8 hanggang 4.5 meters, o isa’t kalahating palapag na taas ng gusali.

Ang mga pagbaha ay maaaring makaapekto sa mga ilog at tributaries ng Abongan, Lian, Barbakan, Rizal, Caramay, Langogan, Babuyan, Bacungan, Iwahig, Inagawan, Aborlan, Malatgao, Aporawan, Baton-Baton, Aramaywan, Panitian, Pulot, Lamakan, Quinlogan, Iraan, Tigaplan, Malabangan, Ilog Bansang, Candawaga, Culasian, Iwahig (Brooke’s Point), Ocayan, Canipaan, Busuanga, at Coron.

Kagabi, December 22, ilang residente na sa Purok Mandaragat, Sitio Bliss, Barangay Alfonso XIII sa bayan ng Quezon na nakatira sa tabing dagat ang inilikas dahil sa malakas na mga alon. Wala pang buong bilang kung ilan ang inilikas, ayon kay MDRRMO chief Eden Cascara. Ang ilang mga bahay

Ang ibang mga barangay tulad ng Sowangan, Calumpang, Quinlogan, at Tagusao ay sinasabing lubog sa baha dahil sa patuloy na pag-ulan kahapon.

Ang LPA ay huling namataan sa layong 355 kilometers east-southeast ng Surigao City sa Surigao del Norte.

“Itong LPA hindi na natin nakikita na magiging isang bagyo pa. Posible na ring malusaw sa susunod na isa hanggang dalawang araw,. Subalit asahan na magpapa ulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Visayas, and parts of Southern Luzon,” pahayag niya.

Sa natitirang bahagi ng Luzon, nananatili pa rin ang northwest monsoon o amihan na nagdadala ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi.

Ang mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea, ayon kay Estareja,ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin at mahihinang pag-ulan.

Magiging mababa pa rin ang temperatura sa Luzon, tulad ng sa Metro Manila na 23 hanggang 30 degrees celsius, sa Tagaytay 19 hanggang 20 degrees celsius, at sa Baguio City at ilang lugar sa Cordillera na nasa 13 hanggang at mas mababa pa ang mararanasan hindi lang ngayong Biyernes kundi sa mga darating pang araw.

Sa Visayas, may tsansa nang malalakas na pag-ulan at thunderstorms dulot ng LPA, lalo na sa may silangang bahagi nito.

About Post Author