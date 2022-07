- Advertisement by Google -

Nakatakdang magpulong sa ikatlong linggo ng buwan ng Hulyo si Mayor Norman Ong ng Rizal at ang ilang matataas na opisyal ng Philippine Ports Authority-Palawan (PPA-Palawan) para mapag usapan ang mga plano na gagawin sa existing port ng bayan.

Ayon kay Ong, nagkaroon ng allocation ang Department of Transportation (DOTr) sa nasabing port ng mahigit 19 million pesos para sa port expansion sana nito ngunit gagamitin na lamang muna ito sa port repair at re-improvement.

“Dapat po yun ay expansion kaya lang noong na inspection nila nakita nila na need ma-repair so, may meeting kami next week, magdadala sila ng technical person nila para mapag usapan kung ano gagawin sa 19 million na allocation ng expansion sana,” paliwanag ni Ong.

Sa sulat na ipinadala noong July 6 ni Port Manager Elizalde Ulson, PPA-PMO Palawan kay Mayor Ong, ipinapaalam nito sa nasabing punong bayan na dahil sa nakitang hindi pa maaring gawin ang expansion dahil sa nakitang kailangan repair, inirekomenda nito na gamitin na lamang muna ang 19 million pesos sa port rehabilitation at improvement, bagay na nakatakdang pagusapan ng dalawang mataas na opisyal ngayong buwan.

“In consideration of the present condition ot the port, especially causeway and the pier as well, the DOTr has recommended that the fund allocated for the extension be instead use for the rehabilitation/improvement of the existing port facility,” bahagi ng sulat.

Samantala, para kay Ong, maituturing niyang welcome development ito sa kaniyang pag-upo bilang bagong alkalde sa bayan ng Rizal na siyang malaking tulong ito sa kaniyang mga mamamayan upang magkaroon ng maayos at ligtas na port para sa mga mangingisda at sa lahat ng sasakyang pandagat na nais na dumaong dito.