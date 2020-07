Ex-mayor Alrie Nobleza kusang loob na sumuko, hindi inaresto

Image from the Faceboook account of Alrie Nobleza.

RIZAL, Palawan — Kusang sumuko at hindi inaresto ang ex-mayor ng bayan na ito na si Alrie “Teddy” Nobleza, ayon sa kanyang maybahay na si Evelyn Nobleza.

Sa panayam ng Palawan News kay Evelyn noong Huwebes sa kanilang bahay sa Sitio Dam, Barangay Iraan, Rizal, sinabi nito na ayaw na sana ng kanyang asawa na magsalita pa siya tungkol sa kasong kinasangkutan nito.

Ngunit sabi niya, hindi siya mapakali dahil walang katotohanan ang sinabi ng spot report ng Palawan Provincial Police Office (PPO) na siya ay inaresto noong July 6.

Aniya, sumuko si Alrie noong July 6 bandang alas kuwatro ng hapon sa mga awtoridad sa bayan ng Brooke’s Point.

“Nakausap ko po ang aking asawa sa cellphone kagabi (July 8), ang sabi niya huwag ko na lang daw pansinin ang mga nababasa sa social media. Pero hindi po ako mapakali at naiiyak sa pangyayari. Hindi kasi nahuli ang asawa ko, kung hindi kusa siyang sumuko sa police station sa Brooke’s Point,” pahayag ni Evelyn.

“Kami ay bumiyahe patungo roon kasama ko po siya at pumunta kami sa station, dahil alam po namin na doon din naman siya dadalhin kung sakali na lumabas ang warrant of arrest niya. Pero hindi na namin hinintay iyon,” dagdag pa niya.

Sabi niya, matagal nang plano ng dating alkalde ng Rizal ang sumuko pero nag-aalangan ito dahil sa kanilang anak na babae na anim na taong gulang na ngayon.

Ipinaliwanag ni Evelyn na inihanda na ni Alrie ang sarili para sa pagsuko noong araw na iyon.

“Talaga pong inihanda lang namin ang aming mga sarili at anak sa mangyayaring pagsuko ng asawa ko. Kasi ayaw niya rin na lumaki pa ang isyu at hindi naman siya nagtatago, kahit na malayo kami sa bayan pero madali namang puntahan ang aming tirahan dahil may kalsada naman,” pahayag ni Evelyn

Isinalaysay din niya na noong nakaraang taon nang mangyaro ang raid sa kanilang bahay sa Brgy. Punta Bajay ay nasa bahay ng kanyang magulang natulog si Alrie kasama siya at ang kanilang anak.

Ang tanging naiwan sa kanilang bahay ay ang dalawang tauhan lang. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, at alam niyang hindi totoo ang mga nakumpiskang droga sa kanilang bahay.

“Hindi ko po talaga alam kung ano ang layunin nila, pero hindi totoo ang drugs na iyon na galing sa asawa ko. Maaaring itinanim lang nila iyon at pawang paratang sa aking mister. Hindi ko rin alam kung ito ba ay dahil sa politika,” pahayag niya.

“Kilala ko siya, isa po siyang marangal na tao at may malasakit sa bayan. Hindi niya sasayangin ang ibinigay na tiwala ng taumbayan sa kanya. Kaya sana ay huwag sana nila basta-bastang husgahan ang aking asawa, mabait po siyang tao. Huwag po sana nilang kakalimutan na minsang naglingkod ng tapat sa bayan ang aking asawa na wala pong may naagrabyadong tao at malinis sa pamamalakad bilang mayor,” dagdag niya.

Aniya, nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat ay inaani nila ang mga hindi magagandang komento sa social media.

“Halos hindi ko kayang basahin dahil sa sama ng loob, pero patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa mga taong totoong nakakakilala sa aking mister. Salamat po sa inyong suporta, kakayanin namin ito na kasama kayo sa panalangin,” mensahe niya sa kanilang mga taga-suporta.

Matatandaang nanungkulan ang dating alkalde sa bayan ng Rizal taong 2013 hanggang 2016. Nang matapos ang termino ay hindi na muling bumalik sa pagseserbisyo ang dating alkalde.

Ngunit kahit na wala sa pulitika, tuloy pa rin ang pagtulong nito sa mamamayan bilang ordinaryong tao, ayon kay Evelyn.

Sa spot report na ipinadala PPO sa Palawan News ay nakasaad na ito ay itinuturing na high-value individual (HVI) dahil sa paglabas sa comprehensive dangerous drugs act.

Inaresto ito sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ramon Chito Mendoza ng Regional Trial Court Branch165 sa Brooke’s Point noong August 16, 2019.

Ang warrant ay dahil sa kanyang paglabag umano sa Section 11 ng Article II ng Republic Act 9165 o tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.