Itinanghal na kampeon ang grupo ng mga estudyante ng Quezon Central School (QCS) mula sa munisipyo ng Quezon sa isinagawang tagisan ng talino o Henyong Palaweño Provincial Quiz Bee para sa Grade 4- 6 category kahapon sa NCCC Mall bilang bahagi ng Baragatan Festival.

Ang grupong nagkampeon ay binubuo nina Rean Tyler Amor, Fatima Aleeyah V. Etine at Hannah Pearl Morales na ginabayan ng kanilang coach na si Jeaneviv V. Luzong.

Nakamit ng mga ito ang kabuuang pinakamataas na 40 puntos mula sa easy, average at difficult rounds ng quiz bee batay sa score ranking ng mga grupong lumahok.

Nakamit naman ng Andres Soriano Memorial Elementary School (ASMES) mula sa bayan ng Roxas ang ikalawang puwesto kung saan nakakuha ang mga ito ng 36 na puntos. Ang grupo ay binubuo nina Karl Jerome Y. Ibay, Lara Ayanna A. Camba at Zushmita Aya Noreen A. Aurello kasama ang kanilang coach na si Teacher Raquel A. Balangan.

Nasa ikatlong puwesto naman ang Old Caruray Elementary School ng San Vicente na mayroong 22 puntos na kinabibilangan nina Princess Zairah A. Alejandro, Princess Michelle M. Verdera at Jalleyah Kim Acap habang ang coach naman ng mga ito ay si Teacher Marriewell I. Punla.

Lumahok din sa quiz bee ang Western Philippines University Basic Education Laboratory School ng Aborlan, Villa Fria Elementary School mula sa Agutaya, Tabon Elementary School ng Quezon, Santo Nino Elementary School ng San Vicente at Sofronio Espanola Central School.

Ang mga nagwagi ay tumanggap ng medalya at cash prizes kung saan ang 1st prize ay pinagkalooban ng P20,000.00 habang ang 2nd prize ay pinagkalooban ng P15,000.00 at ang 3rd prize ay tumanggap ng P10,000.00. Pinagkalooban din ng tig P5,000.00 ang mga grupong hindi pinalad na manalo bilang consolation prize.

Ang mga katanungan sa quiz bee ay patungkol sa mga proyekto at programa ng Pamahalaang Panlalawigan partikular ang flagship program na IHELP ng administrasyon ni Gob. JCA gayundin ang Palawan History, Arts and Culture, local politics and economy at current events.

Magpapatuloy ang Quiz Bee ngayong umaga, ika-16 ng Hunyo 2022 kung saan ang mga mag-aaral naman mula sa Grade 7-10 ang magtatagisan ng talino sa kaparehong lugar.

Ang kompetisyong ito ay handog ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Gob. Jose Ch. Alvarez upang patuloy na mahubog ang talento at galing ng mga mag-aaral na Palaweño sa pamamagitan ng ganitong aktibidad lalo na’t ang sektor ng edukasyon ay isa sa mga naging prayoridad at tinutukan sa loob ng tatlong termino ng Gobernador kabilang na ang kapaki-pakinabang na Programang Pang-Edukasyon para sa Palaweño (PPP) o ang Medical Scholarship Program kung saan 44 na mga iskolar ang nakapagtapos ng medisina at ganap nang mga doktor na naglilingkod sa iba’t ibang mga ospital sa mga munisipyo ng lalawigan na pinangangasiwaan ng Pamahalang Panlalawigan.

Katuwang din sa pagsasakatuparan ng kompetisyong ito ang Pilipinas Shell Foundation, Inc.