Essential gatherings pinapayagan na sa San Vicente

SAN VICENTE, Palawan — Alinsunod sa Memorandum Circular No. 2021-050 ng Department of the Interior and Local Government (DILG), pinapayagan na ang pagsasagawa ng mahalagang pagtitipon o essential gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine (MGCQ).

Ayon kay Municipal Local Government Operations Officer Rustico B. Dangue, bagama’t pinapayagan ang mga pagtitipon, dapat pa ring sundin ang minimum public health standards.

“Sa MGCQ, 50 percent lang ng carrying capacity ng venue ang pwede at dapat i-observe pa rin ang minimum health protocols. Ang essential gathering, hindi lamang iyong ginagawa ng national government or ng local government units, even churches or other private – ‘yung mga corporations they can do essential gathering,” saad ni Dangue sa pagpupulong ng Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) noong Huwebes, Mayo 20.

Dagdag pa ni Dangue, kailangang magsumite ng aplikasyon kasama ang disenyo ng isasagawang aktibidad sa MIATF upang mabigyan ng permiso ang isasagawang pagtitipon.

“Ang kailangan lang natin when there are proposed mass gatherings na pwedeng pumasa sa omnibus guidelines ay mayroong corresponding written application at kasama ito ang disenyo ng mass gathering, yung lugar na pagdarausan, bilang ng mga partisipante at saan sila mangagaling,” dagdag niya.

Kabilang sa mga gawain ang tulad ng kasal, simba, at pagtitipong may kinalaman sa paghahatid ng serbisyo ng gobyernoang ay pinapayagan.

Hindi naman maaaring magsagawa ng prosisyon gaya ng nakasanayan bilang bahagi ng pagdaraos ng piyesta.

WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts