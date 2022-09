- Advertisement by Google -

Inilunsad ng isang paaralan sa bayan ng Bataraza ang kanilang “Brigada Pagbasa” na naglalayong makatulong sa mga batang katutubo sa kabundukan noong unang linggo ng Setyembre.

Ang Narra-Narra Elementary School (NNEs) ay nasa bahagi ng Barangay Tarusan kung saan halos 70 porsyento ng kanilang mga mag-aaral mula una hanggang ika-anim na baitang ay katutubong Pala’wan.

“Layunin ng NNEs na mai-angat, mapaunlad at mapagyaman ang antas ng pagbabasa ng mga magaaral, mula 2 years po na walang face to face classes tayo, may mga non-readers talaga diyan,” pahayag ni Cheryl Alisasis, Master Teacher I, Grade III Teacher.

Ayon kay Alisasis, araw ng Biyernes noong September 9, ang unang lunsad nila ng kanilang programa. Sila mismo ang umakyat sa mahigit limang kolimetro na matarik, maputik, at malayong komunidad ng kanilang mga estudyanteng katutubo sa kabundukan ng Narra-Narra, limang kilometro mula sa kanilang paaralan.

- Advertisement -

Bukod sa pumapasok ang mga ito mula Lunes hanggang Huwebes, ang Biyernes ay inilaan ng paaralan na ito para sa modular learning at ito rin ang araw na isinasagawa ang pagpapabasa sa mga batang katutubo sa kabundukan.

Aniya, doon din nila natuklasan sa kanilang pag-akyat na may iilan pa palang mga batang katutubo ang hindi talaga pinag-aral ng kanilang mga magulang. Mas pinili na lang aniya ng mga ito na tumulong sa gawaing bukid at isa rin sa dahilan ang sobrang hirap ng daan patungong paaralan sa kapatagan.

“Kulang po sa pinansyal na pangangailangan ayon sa kanilang mga magulang, kaya nagtatrabaho na lang sila, para may panustos sa pangangailangan, malayo po ang mga bahay sa school, 5 km. ang layo ng school sa bahay, mahirap din ang daan talaga,” idinagdag ni Alisasis.

Hindi lang aniya programa ito para turuang magbasa ang mga batang katutubo kundi kahit papaano ang eskwelahan na at mga guro ang mismong naghahatid ng edukasyon sa mga bata na nais mag-aral ngunit nahaharap sa iba’t ibang suliranin.

“Sobrang hirap ng sitwasyon nila, kami na mismo ang pumunta sa kanila, hindi lang po na ang pakay namin ay ang mga batang nakapag enroll lang sa aming paaralan kundi turuan na ring magbasa ang mga batang hindi nagaaral at mas piniling doon na lang sa bundok tumulong sa mga gawaing bukid, pagsasaka, pagtatanim at kung ano-anu pa,” turan pa niya.

Aminado si Alisasis na kung gugustuhin man niyang magaral ang lahat ng mga batang katutubo ay maaaring pwede dahil na rin sa Free Education ng bansa ngunit hindi nito mapipilit ang kasalukuyang kinakaharap ng mga iilang batang katutubo na huwag ng magtungo sa eskwelahan para magaral.

“Yong mga estudyante namin diyan halos 5 a.m palang hinahatid na ng kanilang mga magulang dito sa patag, dahil nga sa hirap talaga ng daan, kami naman bilang mga guro ay nauunawaan namin ang kanilang kalagayan,” pahayag pa ni Alisasis

Maliban dito, ang eskwelahan na rin aniya mismo ang nagpapauwi ng maaga sa mga bata kung panahon ng tagulan o sama ng panahon dahil na din sa may isang ilog pang tatawarin ang mga ito bago makarating ng kanilang mga bahay.

Umaasa si Che na ang kanilang programa na ito ay makakatulong sa mga iba pang batang katutubo sa kabundukan ng Sitio Narra-narra na kahi pa’t hindi piniling mag-aral ay matuturuan silang magbasa at mahihikayat din balang araw na magtungo sa paaralan upang magsilbing simula ng kanilang marami pang pagkatuto.

“Hanggang matapos po ang school year, continuous po ito every year, target po kasi namin na mapaangat ang level ng mga edukasyon especially sa mga remote area, ang mga IPs natin, at the same time maakit ang mga batang hindi nagaaral para makaiwas na din po sa maagang pag-aasawa, kaya po kami mga teachers nagpupursige na makarating sa kanilang lugar upang sila ay maturuan,” kuwento niya.

Samantala, naniniwala ang DepEd Bataraza Divisions Office na malaki ang maitutulong nito sa komunidad sa hangaring makatulong ang kanilang mga eskwelahan sa mga katutubo sa kanilang lugar na hindi nagaaral sa ngayon dulot na rin ng kakulangang pinansyal o kahirapan.

“About po sa Reading Program na Brigada Pagbasa ng Narra-Narra ES, bilang District Supervisor po ng Bataraza District 1, ako po ay natutuwa dahil ang mga paaralan sa Bataraza kasama po ang Narra-Narra ay patuloy na sumusuporta at tumutupad sa mandato namin bilang mga guro sa implementasyon ng DepEd Memorandum No.173, s.2019 tungkol po sa isang hamon na Bawat Bata Bumabasa o 3Bs Initiative,” Edna Cabuhat, Bataraza District 1, Public School Division Supervisor,” ipinahayag din niya.

“Ang lahat ng mga paaralan ay eneencourage na magrespond sa nasabing initiative ng DepEd at magkaroon ng advocacy for reading and by pledging commitment upang matulungan ang mga batang matutong bumasa at madevelop po ang kanilang reading skill na syang higit na kailangan sa lahat ng learning areas,” dagdag niya.

Wedding Bells this September 2022

House of Thai by Mackies

Go Hotels Branch

Inclusions;

📍Venue with settings

📍15k good for 30 persons only

📍Free wine and wedding cake

For inquiries and reservations:

09175532055/09095249715

Kindly visit our nearest branches

📍Stellar Grounds Branch , Rizal Avenue Extension corner Rengel Road,Puerto Princesa City

📍Robinsons Place Palawan Branch , San Manuel, Puerto Princesa City

📍Hotel Centro Branch, Banchetto sa Centro, San Pedro, Puerto Princesa City

📍Go Hotels Branch, Beside Robinsons Mall, San Manuel Puerto Princesa City

About Post Author

Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts