Eskuwelahan sa gitna ng kabundukan

Kulang man sa pasilidad, inspirasyon ngayon ng mga estudyanteng katutubo sa Brooke’s Point, Palawan ang kanilang eskuwelahan na nasa gitna ng kabundukan.

Ito ay ang Kelwi Village Elementary School, isang Indigenous Peoples (IP) School na naitatag noong Hulyo, 2016 sa pangangasiwa ng Department of Education (DepEd). Matatagpuan ito sa kabundukan ng Brgy. Saraza.

Nagsimula ito na mayroon lamang 20 mag-aaral na pawang mga katutubong Pala’wan at tinuturuan ng mga gurong sina Christma Nelie C. Colili bilang Teacher In-Charge at Roseney J. Talaptap.

Sa paglipas ng mga taon, dumami na ang mga mag-aaral sa nasabing paaralan at sa kasalukuyan ay mayroon na itong 109 mga estudyante na lahat ay katutubo.

Ayon sa bagong Teacher In-Charge (TIC) nito na si Hanjul Manabat Gubat, may tatlong monograde at isang multi-grade ang Kelwi Village Elementary School at apat na guro ang nangangasiwa dito.

Kasama ni TIC Hanjul sa pagtuturo dito sina Marie Veniz P. Bustamante- Kinder Teacher, Nor Shiela M. Hassan-Grade 1 Teacher at Roseney J. Talaptap-Grade 2 Teacher. Si TIC Hanjul naman ang nagtuturo sa Grade 3 at Grade 4.

Ayon pa kay TIC Hanjul, mararating lamang ang nasabing paaralan sa pamamagitan ng paglalakad ng mahigit anim na oras mula sa paanan ng bundok. Mahigit pitong kilometro aniya ang layo nito mula sa poblacion ng barangay.

Tuwing madaling araw ng Lunes lamang ang akyat ng mga guro sa Kelwi Village ES at bumababa naman sila ng Biyernes ng hapon.

“Malaking hamon po sa aming mga guro ang hirap na aming dinaranas sa pag-akyat sa aming paaralan, hindi po namin alintana ang aming nadadaan at panganib na makagat ng anumang hayop o matuklaw ng ahas habang naglalakad dahil masaya po kami na nakakapag-bigay kami ng kaalaman sa ating mga kapatid na katutubo na naninirahan sa mga kabundukan,” pahayag ni TIC Hanjul.

Maliban sa Kelwi Village ES ay mayroon pang ibang IP School sa Bgy. Saraza ngunit hindi pa ito accredited ng DepEd, ayon kay TIC Hanjul.

Sinabi naman ni Brooke’s Point Mayor Atty. Maryjean D. Feliciano, mahigit P500,000 ang ginugol sa pagpapatayo ng nasabing IP School.

Ang pagpapatayo ng mga gusaling ito ang kabahagi ng lokal na pamahalaan sa proyektong ito ng DepEd.

Ayon pa kay Mayor Feliciano, pangalawa na ang Kelwi Village ES sa kanilang naipatayong gusali, nauna na dito ang Tatandayan IP School.

Ani Mayor Feliciano, umaasa siya na sa pamamagitan ng mga paaralang ito ay maraming mga katutubong mag-aaral na gustong matuto ang matulungan. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)

