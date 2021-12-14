embed page

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Wednesday, December 15, 2021
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SPECIAL REPORTS
YOUTUBE
MAGKAALAMAN NA 2022
NATIONAL
President
Vice President
Senators
PROVINCIAL
Governor
Vice Governor
Board Members
District Representatives
PUERTO PRINCESA CITY
Mayor
Vice Mayor
City Councilors
MUNICIPALITY
Aborlan
Agutaya
Araceli
Balabac
Bataraza
Brooke’s Point
Busuanga
Cagayancillo
Coron
Culion
Cuyo
Dumaran
El Nido
Kalayaan
Linapacan
Magsaysay
Narra
Quezon
Rizal
Roxas
San Vicente
Sofronio Española
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