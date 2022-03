Nagsagawa ang Commission on Elections (COMELEC) sa bayan ng Sofronio Española ng candidates’ briefing noong Marso 18 para sa lahat ng mga kakandidato sa halalan sa darating na Mayo.

Layon ng aktibidad na ipaliwanag ang iba’t ibang mga polisiya ng COMELEC na may kaugnayan sa pag-uumpisa ng campaign period sa Marso 25, habang nahaharap sa pandemya ang bansa at may mga dapat sundin na health and safety protocols.

Ani ni Maria Lourdes Carolasan, ang siyang election assistant II, ipinaliwanag sa mga kumakandidato ang inilabas na En Banc Resolution No. 10730 noong Nobyembre 2021 na siyang nagbibigay ng gabay sa pagsasagawa ng mga pagpupulong at mga rally sa darating na pangangampanya. Ito ay upang maging ligtas ang kandidato at mga tao sa banta ng COVID-19.

“Upang di sila maligaw sa umiiral na batas para sa pangangampanya at para well-equipped sila sa kaalaman patungkol sa pangangampanya bago magsimula sa Marso 25 ang local campaign period na magtatagal till May 7,” sabi ni Carolasan.

Ipinaliwanag din ng Municipal COMELEC sa kanila ang mga tama at angkop na sukat ng mga campaign paraphernalia o tarpaulin na siyang papayagan lamang.

Sa bayan na ito, 35 na mga kandidato ang siyang maglalaban sa Mayo 9, lima para sa pagka-alkalde, tatlo sa pagka-bise mayor at 27 sa pagka konsehal ng bayan.