SAN VICENTE, Palawan – Nakiisa sa isinagawang 4th quarter national simultaneous earthquake drill ang pamahalaang bayan ng San Vicente sa pangunguna ng Municipal Diaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), araw ng Huwebes, Nobyembre 11.

Ang nasabing pagsasanay na isinagawa sa Municipal Gymnasium sa Barangay Poblacion ay nilahukan ng mga kawani ng San Vicente Municipal Police Station, PNP Aviation Security Group, PNP-Regional Mobile Force Battalion, Philippine Coast Guard, 33rd Marine Company ng Marine Battalion Landing Team-3, at Bureau of Fire Protection.

Ayon sa MDRRMO, regular silang nakikibahagi sa nasabing gawain upang mapanatili ang kahandaan at kaalaman ng bawat isa sa pagprotekta ng sarili at ng mamamayan sakaling magkaroon ng lindol.

“Every quarter ay ginagawa ang ating National Simultaneous Earthquake Drill para laging ma-refresh ang kahandaan ng mga mamamayan at mga stakeholders natin para in case na magkaroon ng earthquake ay alam na nila ang proseso ng pag-duck, cover, and hold. Kung baga ay muscle memory [na] kapag may dumating na earthquake ay handa na ang mga tao,” pahayag ni Orlando C. Estoya, hepe ng San Vicente MDRRMO.

Ganap na alas 9 ng umaga ng isagawa ang ceremonial pressing of the red button na naghudyat sa lahat ng kalahok sa iba’t ibang panig ng bansa na makiisa sa “duck, cover and hold” exercise. Ito ang pamamaraan na inirerekomendang gawin tuwing makararamdam ng lindol sa isang lugar.

Ang aktibidad ay inisyatibo ng Office of the Civil Defense. Ito ay isinasagawa apat na beses kada taon para sa promosyon ng kahandaan sa lindol at disaster resiliency.

Bilang suporta sa inisyatibong ito ng pamahalaang nasyunal, patuloy rin na nagsasagawa ng ng information and education campaign (IEC) ang MDRRMO sa mga barangay upang maibahagi ang mga kaalaman sa mga dapat gawin tuwing may sakuna tulad ng lindol.

“Nagkakaroon tayo ng mga information education campaign regarding sa earthquake drill na ito. Actually through the DILG nagdi-disseminate si sir Rustico Dangue ng impormasyon regarding dito sa simultaneous drill at sinasama ‘yung sa barangay level, ‘yung mga opisyal at stakeholders natin sa mga barangay para down to the barangay level ay aware sila kung paano ang gagawin kapag may lindol,” dagdag ni Estoya.