Dump truck driver, nakaligtas sa pamamaril sa Brooke’s Point

Isang dump truck driver ang nakaligtas sa pamamaril ng kasamahan nito dahil sa alitan, Martes ng gabi sa Tagala Construction bunkhouse, Barangay Samariñana bayan ng Brooke’s Point.

Nakaligtas mula sa pamamaril ang biktimang si Vandam Caboteja, 28, residente ng Barangay Princess Urduja, Narra matapos pagbabarilin ng kasamahan nito sa trabaho na si Benbenito Anigan, Bataraza dahil sa alitan.

Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa dibdib at sa kaliwang hita nito ang biktimang si Caboteja habang pinaghahanap pa rin ng mga awtoridad si Anigan.

Ayon sa panayam ng Palawan News kay P/Cpl. Clanz Joedenyl Salvador, imbestigador ng insidente, natutulog sa loob ng dump truck ang biktimang si Caboteja nang puntahan ng suspek at noong buksan ang sasakyan ay bigla na lamang nitong binaril si Caboteja gamit ang caliber 45 na baril.

“Nagulat ang mga kasamahan ng biktima dahil may dalawang putok ng baril silang narinig kaya pinuntahan nila kung saan ‘yon nanggaling at nakita nila ngayon ang suspek na si alyas Bombe sa pinanggalingan ng putok, kasamahan lang din nila ito sa trabaho at nang makita sila ng suspek ay bigla nalang itong umalis sakay ng motor,” ayon kay Salvador.

“Iyong biktima ay natutulog sa dump truck nang binaril ito ng suspek tapos na-flashlight-an itong suspek ng mga witness at agad naman nilang tinulungan ang biktima at sinugod sa ospital,” dagdag ni Salvador.

Ayon pa kay Salvador sa salaysay ng mga kasamahan, may alitan ang dalawa kaya nauwi sa pamamaril.

“Mga driver sila ng dump truck at ang sabi ng mga kasamahan nila ay may alitan na ang dalawa. Sabi ng ibang witness ay kainuman nila itong suspek siguro hindi na kinaya ng suspek ang emosyon niya sa biktima kaya bigla niya pinuntahan ito at nangyari na nga ang nangyari,” ayon kay Salvador.

Sa ngayon ay nasa maayos na nakalagayan ang biktima ngunit nangangamba pa ring balikan ng suspek na sa ngayon ay pinaghahanap pa rin na inaasahang may kahaharaping kasong frustrated murder.