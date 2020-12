DTI tiniyak na susunod ang mga tindahan sa SRP ng Noche Buena products

SOFRONIO ESPAÑOLA, Palawan — Tiniyak ng Department of Trade and Industy (DTI) sa Palawan na susunod sa Suggested Retail Price (SRP) ang mga malalaking wholesale store sa bayan na ito sa kanilang mga noche buena items para sa darating na kapaskuhan at bagong taon. Ito ang sinabi ni Hazel Salvador, Provincial Director ng DTI Palawan sa kanyang pagbisita kahapon, December 11 sa isinagawang Diskwento Caravan ng DTI dito.

Ani Salvador, wala naman silang natanggap na report sa kanilang opisina mula sa Local DTI office nito sa Sofronio Española sa pagbabago ng mga noche buena items na kadalasang binibili ng mga tao kapag Christmas season.

“2019 SRP pa rin po ang ginamit ni DTI sa mga noche buena items natin sa buong Pilipinas, at dito sa Sofronio Española, lagi pong nakamonitor ang ating local DTI office dito sa mga malalaking tindahan. Wala naman pong report na nagbago ang SRP ng mga tindahan dito,” aniya.

“Hoping naman po tayo dito sa Sofronio Española na susundin ang SRP na itinalaga ng ating DTI para sa kanila,para ang mga mamimili natin ay hindi mabigatan,” dagdag niya.

Ipinaliwanag naman ni Salvador pagdating sa price system ng mga retailers sa bayan na ito, hindi na ito siguradong mababantayan o mamomonitor ng DTI dahil ang mga nagre-retail sa mga maliliit na lugar o ang mga maliliit na tindahan ay kailangan din nila itong patungan o dagdagan ang presyo mula sa SRP na nabili sa mga wholeseller.

“Syempre dadagdagan talaga nila ang SRP na yon, papatong talaga sila kahit kaunti sa capital nila para i-retail naman nila sa mga kanilang maliliit na tindahan. So far yong mga malalaking tindahan talaga dito sa Española ang close monitor, at wala naman pong pagbabago,” sabi ni Salvador.

Sa kasalukuyan,mayroong walong firms ang minomonitor ng DTI dito, walong grocery stores at apat na hardwares.