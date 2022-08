- Advertisement by Google -

2nd District Board Member Ryan Maminta has urged the Department of Social Welfare and Development (DSWD) to improve its manner of distributing educational assistance in Palawan.

Maminta said in a speech on Tuesday that the way things are done now has made parents and students go to their distribution sites in large groups.

“Nais ko sanang makiusap sa DSWD na kung saan napansin natin noong mga nakaraang araw sa iba’t-ibang panig ng ating bansa, nagkakagulo ang mga magulang, ang mga mag-aaral, ang sambayanan, doon sa tinatawag na educational assistance mula sa DSWD. Nakita natin ‘yong pagsisiksikan hanggang sa punto na kung saan, tila ba kaawa-awa yung ating mga kababayan,” Maminta said.

“Sana ay hindi magkagulo katulad ng mga nangyayari sa ibang panig ng ating bansa kung saan umaabot sa himatayan, siksikan, iyakan, hanggang sa punto na kulang na lang ay magmakaawa na yung ating mga kababayan,” he added.

- Advertisement -

He urged the DSWD to look for ways to improve the system while also ensuring that vulnerable and legitimate families in need receive the funds.

Maminta also said that the social welfare department and the local government units (LGUs) should work together closely before the “ayuda” program is put into place.

“Ang pakiusap ko sana, sana maging organisado at tunay na ang mga nangangailangang Palaweño ang makatanggap ng educational assistance na ito. Sana’y makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, sa mga barangay, sa munisipyo, hanggang sa pamahalaang panlalawigan ng kagawaran, bago nila ilunsad sa mga susunod na araw ang pamimigay ng tulong na ito sa ating mga kababayan,” Maminta said.

“Sana bigyan ng dignidad ng DSWD ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-organisa ng tama at higit sa lahat, pagbibigay ng tamang panahon upang magkaroon ng tamang assessment yung mga nangangailangan,” he added.

The financial aid under the Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program of the DSWD started on August 20 and is intended for families with children in elementary schools who will receive P1,000; P3,000 for senior high school and P4,000 for college.

Only a family with a maximum of three students will be allowed to join in the program until September 24.

ADVERTISEMENT

‼️FUEL DISCOUNT‼️

Get ₱3.00 per liter DISCOUNT if you are a Robinsons Mall Employees or Tenants. 🤩

Just present your Robinsons ID during gas up transaction to avail the discount. 👍

See you! 😊😊😊

About Post Author

Aira Genesa Magdayao is the chief of correspondents of Palawan News. She covers defense, politics, tourism, health, and sports stories. She loves to travel and explore different foods. See author's posts