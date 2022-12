Binigyang pagkilala ng field office ng Deparment of Social Welfare and Development (DSWD) sa MIMAROPA ang Palawan dahil sa mga suporta at tulong na ipinagkaloob nito para sa Listahanan 3.

Ang ipinagkaloob na certificate of recognition ay personal na tinanggap ni Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) officer Abigail D. Ablaña bilang kinatawan ni Governor Victorino Dennis Socrates sa ginanap na Regional Launch ng MIMAROPA Listahanan 3 nitong nakalipas na Disyembre 19, 2022, sa Ponce de Leon Garden Resort.

Ayon Ablaña, ang Listahanan, o ang tinatawag na National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR), ang nagtutukoy kung saan ang mahihirap na households. Ito rin ay mahalagang datos ng mga sektor na maaaring maging isa sa basehan ng pagpaplano ng mga programa sa social protection para sa lalawigan.

“We have been an active partner of DSWD Listahanan since the first round of enumeration. And our PGP is compliant in terms of the data sharing agreement with the DSWD because of our existing MOA with them at kapipirma lamang din nito noong nakaraang linggo ng ating butihing Gobernador,” ani Ablaña.

Matatandaan na noong 2014 ay nabigyan ng “Gawad Listahanan Award” ang pamahalaang panlalawigan dahil sa ginawang batayan nito ang nasabing datos sa pagpapaplano at pagtukoy ng mga potensyal na benepisyaryo ng mga programa patungkol sa social protection.





