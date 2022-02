Aabot sa mahigit isang daang tourism stakeholders mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan ang dumalo kamakailan sa isinagawang virtual orientation para sa Online Accreditation of Tourism Enterprises Control Procedure.

Ang aktibidad na ginawa noong Pebrero 4 ay dinaluhan ni Palawan Provincial Tourism Officer Maribel Buñi kasama ang mga stakeholders sa Palawan na kinabibilangan ng mga Municipal Tourism Officers, owners at managers ng mga tourism establishments at iba pang tourism-related organizations.

Ang oryentasyon ay inorganisa ng DOT- MIMAROPA kung saan tinalakay ang mga hakbang sa paggawa at pagrehistro ng account para sa online accreditation sa pamamagitan ng accreditation portal na makikita sa accreditation.tourism.gov.ph.

Ang online portal ay binuo ng Department of Tourism (DOT) upang mapabuti ang sistema at mapadali ang mga transaksyon sa pagsusumite at paghahanap ng mga dokumento, pagbibigay ng impormasyon at pag-update ng mga tourism-related establishments sa buong bansa na kailangan sa pag-apply ng regular accreditation na may dalawang taong validity.

“Ito po ay mahalaga para ma-address po natin ang mga issues at concerns ng ating mga tourism stakeholders, especially on the use of accreditation system at ‘yung proseso mismo ng accreditation. Sa National IATF po ay may resolusyon at ang Department of Tourism ay mayroon ding Administrative Order na ang accredited accomodation establishments lamang ang pwedeng magbukas at mag-operate during community quarantine,” bahagi ng pahayag ni Gng. Buñi.

Ang mga primary tourism enterprises sa bansa ay mandatory sa pagkuha ng DOT accreditation bago sila payagang makapag-operate. Kabilang dito ang mga accommodations gaya ng hotel, apartelle at resort gayundin ang mga travel agencies, travel operators and guides at mga establisyementong nagsasagawa ng Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions o MICE.

Sa kasalukuyan, ang DOT ay nag-aalok pa rin ng libreng pagpoproseso ng online accreditation dahil sa pandemya. Naghahanda na rin ang Provincial Tourism Office magsagawa ng tutorial nito sa mga tourism establishments sa sur ng lalawigan sa mga darating na linggo.