Nagkaloob ng P200,000 na donasyon noong Pebrero 22 ang Island Garden City of Samal sa Palawan para sa mga sinalanta ng bagyong Odette sa pamamagitan ng lokal na disaster risk reduction office nito.

Ang halaga ay personal na tinanggap para sa mga biktima ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ni Ceasar Sammy Magbanua, ang chief of staff ng Office of the Provincial Governor (OPG), mula kay James Rafailes bilang kinatawan ng Island Garden City of Samal at ng tanggapan ni mayor Al David Uy at vice mayor Richard Guindolman.

Patuloy ang pamahalaang panlalawigan, sa ilalim ng pamumuno ni governor Jose Alvarez at vice governor Dennis Socrates, sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga nasalanta ng bagyong Odette.

Noong Pebrero 20 ay namahagi ito ng tig P5,000 sa mga pamilyang nasalanta mula sa P155 milyon na donasyon mula sa pamahalaang nasyunal sa mga barangay ng San Jose at New Cuyo sa bayan ng Roxas. Noong Pebrero 22 ay namahagi rin ito ng kaparehong halaga ng ayuda sa mga pamilya ng Barangay Abaroan.

Bukod dito ay nauna nang napagkalooban ng kahalintulad na tulong pinansiyal ang mga barangay ng San Miguel, Nicanor Zabala, Tinitian, Jolo, Caramay, Rizal, Salvacion, Magara, at Tagumpay sa natura rin na bayan.