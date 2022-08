- Advertisement by Google -

Luluwagan na ng Department of Health (DOH) ang mga restriksyon kaugnay sa COVID-19, kagaya ng quarantine at physical distancing, ngunit ito ipatutupad ng dahan dahan hanggang hindi pa nabubuo ang “herd immunity” o ang target ng gobyerno na bilang ng mga Pilipino na nakatanggap na ng bakuna at booster shot.

Ito ang naging pahayag ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire sa isang press conference noong Biyernes, August 12.

Ayon kay Vergeire, kanilang pinag-aaralan ang bagay na ito kasabay ng rekomendasyon ng US Centers for Disease Control and Prevention (USCPDCP) na bawasan ang mga restriksyon hinggil sa mga kaso ng COVID-19 tulad ng quarantine at physical distancing at mas tumutok na lang sa mga may malala at kritikal na kalagayan.

“We know that the virus will stay, ang importante lang sa ating lahat and I think the US government has that kind of objective, to protect the most vulnerable, protect the healthcare system from being overwhelmed, and prevent as much as possible severe and critical cases and deaths,”ayon sa kanya.

Dagdag pa ni Vergeire, kinakailangan ding mailipat ang responsibilidad para maiwasan sa COVID-19 mula sa gobyerno papunta sa mga mamamayan.

“We will encourage people to take care of themselves, aside from government interventions, kailangan, ang tao, alam nila kung paano proteksyunan ang kanilang sarili ,” ayon dito.

