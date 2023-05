The month of April ended on a tragic note yesterday, as lives were claimed in a road mishap on the outskirts of the city. Four road accidents occurred in various parts of the province during the day.

Netizens were quick to ask, “What’s with the date that a series of unfortunate events seem to have come about?” Interestingly, the internet suggests it may have something to do with the astrological phenomenon called Mercury retrograde.

The “retrograding” Mercury

In astrology, Mercury is the planet that rules communication, technology, travel, and commerce. This is roughly rooted in Roman mythology, in which Mercury was the god of commerce, communication, and travelers and was also known as the messenger of the gods.

Several times a year, the planet Mercury appears to be moving backward or retrograde in its orbit. During this period, disruptions in communication, travel, and technology are believed to occur, causing misunderstandings, delays in communications, technology hiccups, and accidents.

According to astrologers, the current Mercury retrograde began on April 14 and will continue until May 3. This will happen again from August 23 to September 14 and from December 13 to January 1 in 2024.

What’s more likely to happen during Mercury retrograde?

If you are more of an astrology person or believes in astrology or Zodiac signs, here’s what to expect during the Mercury retrograde and how to deal with it.

Communication breakdowns: During Mercury retrograde, misunderstandings and miscommunications are more likely to occur. This can lead to conflicts with friends, family, and coworkers. It is important to be clear in your communication and avoid making important decisions during this period.

Travel disruptions: Mercury retrograde can cause delays and disruptions in travel plans. Flights may be delayed, and there may be problems with transportation. It is important to plan ahead and be prepared for unexpected changes.

Technology glitches: Mercury retrograde can cause problems with technology, including computers, phones, and other electronic devices. It is common to experience glitches, crashes, and malfunctions during this period. Back up important data and be prepared for unexpected tech issues.

Contract and agreement issues: Mercury retrograde is not a good time to sign contracts, leases, or other legal documents. It is common for there to be errors or misunderstandings in these agreements during this period.

Old issues resurface: Mercury retrograde is a time when unresolved issues from the past may resurface. It is common to revisit old relationships or past events during this period. This can be a good time for reflection and closure.

While Mercury retrograde is often associated with negative events, it can also be a time of reflection and growth. It is important to be mindful during this period and avoid making hasty decisions. By being aware of the potential challenges, you can navigate Mercury Retrograde with greater ease.

Mercury retrograde based on Science

While some people believe in the astrological significance of Mercury retrograde, it is important to remember that astrology is not a science, and its claims are not based on empirical evidence or scientific research.

From the US National Aeronautics and Space Administration’s (NASA) perspective, the retrograde motion of Mercury is a natural occurrence that can be explained through the laws of physics and planetary motion.

Mercury is the smallest planet in our solar system and the closest planet to the sun. It completes its orbit around the sun in just 88 Earth days. Because Mercury’s orbit is shorter than Earth’s, it appears to move backward in the sky relative to the stars about three to four times a year. This is known as apparent retrograde motion.

Is the fault really in our stars?

It may be easier to think that the power and internet outages, which are a common occurrence in the province and seem to be more frequent than usual, may be attributed to this phenomenon.

Sorry to burst bubbles, but NASA and other academic institutions maintain that there is no scientific evidence to support the idea that Mercury retrograde causes accidents or has any influence on human affairs or behavior.

So does Mercury retrograde have something to do with the recent road accidents in the city?

Statistics show that human error is a leading cause of road accidents in the Philippines.

According to Automology.com, human error includes driver negligence, distraction, or physical challenges like losing control, drunk driving, speeding, and the like.

The World Health Organization reports that in 2019, 9,407 people died in road accidents in the country, with human error accounting for the majority of these incidents.

It is important to note that road accidents can happen at any time, regardless of Mercury retrograde or any other astrological phenomenon. Driver error, road conditions, and vehicle maintenance are all important factors that can contribute to accidents, and it is crucial to prioritize safe driving practices at all times.

Our future is not predetermined by the position of celestial bodies or the alignment of stars; rather, it is shaped by our own actions and decisions. We are responsible for our own destiny, and we have the power to shape our lives.

Just like the character Cassius said to Brutus in William Shakespeare’s play Julius Caesar, “The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings.”

BASAHIN SA WIKANG FILIPINO

May kinalaman ba ang ‘Mercury retrograde’ sa mga kamakailang aksidente sa kalsada?

Natapos ang buwan ng Abril sa isang malungkot na pangyayari kahapon, nang may mga buhay na nawala sa isang malagim na aksidente sa kalsada sa labas ng lungsod. Apat na aksidente ang naganap sa iba’t ibang bahagi ng lalawigan sa loob ng isang araw.

Agad na nagtanong ang mga netizen, “Ano ang nangyari sa petsa at parang may sunud-sunod na malas na mga pangyayari?” Interesante at nakaka intriga malaman na ayon sa internet, maaaring may kinalaman ito sa astrolohiyang tinatawag na Mercury retrograde.

Ang “pag-urong” ng Mercury

Sa astrolohiya, ang Mercury ay ang planeta na nangangasiwa sa komunikasyon, teknolohiya, paglalakbay, at kalakalan. Ito ay may kaugnayan sa mitolohiyang Romano, kung saan si Mercury ay ang diyos ng kalakalan, komunikasyon, at paglalakbay, at kilala rin bilang tagapagdala ng mga diyos.

Maraming beses sa isang taon, lumilitaw na parang umuurong o nagre-retrograde ang planetang Mercury sa kanyang orbit. Sa panahong ito, pinaniniwalaang magkakaroon ng mga hadlang sa komunikasyon, paglalakbay, at teknolohiya, na nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan, mga pagkaantala sa komunikasyon, mga hadlang sa teknolohiya, at mga aksidente.

Ayon sa mga astrologist, nagsimula ang kasalukuyang Mercury retrograde noong Abril 14 at magpapatuloy hanggang Mayo 3. Magaganap itong muli mula Agosto 23 hanggang Setyembre 14, at mula Disyembre 13 hanggang Enero 1 sa 2024.

Ano ang mga posibleng mangyayari sa panahon ng Mercury retrograde?

Kung ikaw ay naniniwala sa astrolohiya o sa mga Zodiac sign, narito ang mga inaasahan sa panahon ng Mercury retrograde at kung paano ito haharapin.

Pagkasira ng komunikasyon: Sa panahon ng Mercury retrograde, mas madalas mangyari ang hindi pagkakaintindihan at hindi tamang komunikasyon. Ito ay maaaring magdulot ng mga alitan sa mga magkakaibigan, magkakapamilya, at magkakatrabaho. Mahalaga na maging malinaw sa iyong komunikasyon at maiwasan ang paggawa ng mga mahahalagang desisyon sa panahong ito.

Pagkaantala sa paglalakbay: Ang Mercury retrograde ay maaaring magdulot ng mga pagkaantala at hadlang sa mga plano sa paglalakbay. Maaaring magkaantala ang mga flights at mayroong mga problema sa transportasyon. Mahalaga na magplano nang maaga at handa sa mga hindi inaasahang pagbabago.

Mga glitches sa teknolohiya: Ang Mercury retrograde ay maaaring magdulot ng problema sa teknolohiya, kabilang ang mga computer, telepono, at iba pang electronic devices. Karaniwan na magkaroon ng glitches, crashes, at malfunction sa panahong ito. Mag-back up ng importante at maging handa sa hindi inaasahang tech issues.

Mga isyu sa kontrata at kasunduan: Hindi maganda ang panahon ng Mercury retrograde para sa pagpirma ng kontrata, lease, o iba pang legal documents. Karaniwan na mayroong mga pagkakamali o hindi pagkakaunawaan sa mga kasunduan sa panahong ito.

Mga lumang isyu na muling mabubuhay: Ang Mercury retrograde ay panahon kung saan maaaring muling lumitaw ang mga hindi natapos na isyu sa nakaraan. Karaniwan na muling binabanggit ang mga lumang relasyon o kaganapan sa nakaraan sa panahong ito. Ito ay magandang panahon para sa pagmumuni-muni at pagsasara ng mga bagay sa nakaraan.

Kahit na ang Mercury retrograde ay kadalasang iniuugnay sa mga negatibong pangyayari, ito ay maaari rin maging panahon ng pagmumuni-muni at paglago. Mahalaga na maging maingat sa panahong ito at maiwasan ang paggawa ng mga pasyang hindi pinag-iisipang mabuti. Sa pamamagitan ng pagiging handa sa mga posibleng hamon, mas madaling malalagpasan ang Mercury Retrograde.

Mercury retrograde batay sa Agham

Kahit na naniniwala ang ilang tao sa astrolohiyang may kahalagahan ang Mercury retrograde, mahalagang tandaan na hindi ito isang agham, at ang mga pangako nito ay hindi batay sa empirical evidence o scientific research.

Mula sa paniniwala ng National Aeronautics and Space Administration (NASA) ng Estados Unidos, ang retrograde na galaw ng Mercury ay isang natural na pangyayari na maipapaliwanag sa pamamagitan laws of physics at planetary motion

Ang Mercury ay ang pinakamaliit na planeta sa ating solar system at ang pinakamalapit na planeta sa araw. Nagtatapos ito ng isang pag-ikot sa paligid ng araw sa loob lamang ng 88 na araw ng mundo. Dahil mas maikli ang orbit ng Mercury kaysa sa orbit ng mundo, tila umaatras ito kumpara sa mga bituin ng tatlo hanggang apat na beses sa isang taon. Ito ay kilala bilang apparent retrograde motion.

Ang sisi ba talaga ay nasa ating mga bituin?

Madaling isipin na ang mga pagkaantala ng kuryente at internet, na madalas na nagaganap sa mga probinsya at tila mas kadalasang nagaganap kaysa sa karaniwan, ay maaaring sa ganitong phenomenon.

Paumanhin sa mga inaasahan, ngunit nananatili sa NASA at iba pang mga akademikong institusyon na walang siyentipikong ebidensiya na sumusuporta sa ideya na ang Mercury retrograde ay nagdudulot ng mga aksidente o mayroong anumang impluwensiya sa mga gawain o kilos ng mga tao.

Kaya ba may kinalaman ang Mercury retrograde sa mga nakaraang aksidente sa kalsada sa lungsod?

Ayon sa mga istatistika, ang kamalian ng tao ang pangunahing sanhi ng mga aksidente sa kalsada sa Pilipinas.

Ayon sa Automology.com, kabilang sa mga kamalian ng tao ay kapabayaan ng drayber, pagkakadistract, o mga pisikal na hamon tulad ng hindi pagkontrol, pagmamaneho ng lasing, pagmamaneho ng mabilis, at iba pa.

Base sa ulat ng World Health Organization (WHO), noong 2019 ay mayroong 9,407 katao ang nasawi dahil sa mga aksidente sa kalsada sa bansa, kung saan ang pagkakamali ng tao ang pangunahing dahilan ng mga ito.

Mahalagang tandaan na maaaring mangyari ang mga aksidente sa kalsada sa anumang oras, hindi nakabase sa Mercury retrograde o sa anumang astrolohiya. Ang pagkakamali ng drayber, kalagayan ng kalsada, at pagmamantini ng sasakyan ay mga mahalagang salik na maaaring magdulot ng mga aksidente, at mahalaga na itaguyod ang ligtas na pagmamaneho sa lahat ng oras.

Ang ating kinabukasan ay hindi nakabase sa posisyon ng mga kalawakan o pagkakatugma ng mga bituin; sa halip, ito ay nabubuo ng ating sariling mga aksyon at desisyon. Tayo ang may pananagutan sa ating sariling kapalaran, at may kakayahan tayong magbago ng ating buhay.

Tulad ng sinabi ni Cassius kay Brutus sa dula ni William Shakespeare na Julius Caesar, “Ang pagkakamali, mahal kong Brutus, ay hindi sa ating mga bituin, kundi sa atin mismong mga sarili, na tayo’y mga alipin.”

