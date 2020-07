‘Diskwento Caravan’ ng DTI-OrMin dumayo sa Puerto Galera

Ayon kay DTI-OrMin Prov’l Director Arnel Hutalla, “lahat ng mga basic needs ng isang pamilya ay ipinagkaloob ng nasabing merkado kung saan maaring makakapamili ang mga Galerians ng mga produkto na may 10-50 porsiyentong bawas presyo. Bukod dito may buy one take one promo din na itinitinda.”

PUERTO GALERA, Oriental Mindoro (PIA) — Matapos isagawa sa lungsod ng Calapan noong nakaraang linggo ang ‘Diskwento Caravan cum Negosyo Serbisyo sa Barangay’ ng DTI – Oriental Mindoro (DTI-OrMin), kasalukuyang nasa bayan ng Puerto Galera ang nasabing aktibidad upang maghatid ng mga murang produkto katuwang ang Puregold Calapan sa loob ng dalawang araw, Hulyo 9 at 10.

Ayon kay DTI-OrMin Prov’l Director Arnel Hutalla, “lahat ng mga basic needs ng isang pamilya ay ipinagkaloob ng nasabing merkado kung saan maaring makakapamili ang mga Galerians ng mga produkto na may 10-50 porsiyentong bawas presyo. Bukod dito may buy one take one promo din na itinitinda.”

Dumalo sina Mayor Rocky Ilagan at Vice Mayor Marlon Lopez sa unang araw upang magbigay suporta at hikayatin ang mga mamimili na sabihin sa mga kamag-anak at kaibigan ang magandang oportunidad hatid ng DTI at ng kilalang pamilihan.

Kasabay nito, ginawaran din ng DTI ang Puerto Galera LGU ng parangal sa pagsungkit ng ikatlong pwesto sa katatapos na Infrastructure Pillar of Cities and Municipalities Competitiveness Index (CMCI) para sa taong 2019.

Malaking adbentahe din ito sa mga maimili dahil hindi na nila kailangan pang magbiyahe sa Calapan para makapamili ng murang bilihin lalo ngayong panahon ng pandemya.

Samantala, mahigpit din na ipinatutupad ang pagdaan sa foot bath, thermal scanning, pagsusuot ng face mask bago makapamili at kailangan obserbahan ang physical at social distancing sa loob ng pamilihan.

Pinasalamatan ni Hutalla ang lokal na pamahalaan dahil sa malaking suporta nito at taon-taon ginagawa sa bayang ito ang nasabing pamilihan. Gayundin ang PNP Puerto Galera sa pagpapatupad ng katahimikan at kaayusan sa lugar.

Ang susunod na diskwento caravan ay nakatakdang ganapin sa Brgy. Poblacion, Bongabong sa Hulyo 17, Pinamalayan Gymnasium sa Hulyo 22 at Socorro Gymnasium sa Hulyo 29-30. (DPCN/PIA-OrMin)

About the Author Dennis Nebrejo