Itinanghal na Mutya ng Aborlan 2022 si Famela Jean Dialogar sa katatapos na patimpalak bilang bahagi ng Rakudan Festival sa nasabing bayan, noong araw ng Lunes, Hunyo 27.

Ang 21 taong gulang na si Dialogar ay kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education sa Western Philippines University (WPU).

Napagwagian ni Dialogar ang korona laban sa 18 katunggali nito sa nasabing beauty pageant.

- Advertisement -

Photo from Emje Photography

Ayon sa kanya, bagama’t hirap siya ay pinagsikapan pa rin niya na pagsabayin ang pagsali sa nasabing beauty pageant at ang kanyang pag-aaral.

“Actually, last last year pa namin balak sumali but nagka-pandemic, and I was really busy sa school dahil magpa-finals na kami so maraming adjustment yung ginawa ko. Of course ayaw ko naman mapabayaan ang mga exams ko and ayaw ko din na umabsent sa practice for the pageant. It’s managing my time well lang talaga and being positive all the time,” pahayag ni Dialogar.

“I was always thinking na joining this pageant will bring new experiences for me, new people to meet and of course I really wanted to represent our barangay Apoc-apoc para sa isang Rakudan sa aming bayan,” dagdag niya.

Paliwanag pa ni Dialogar, naging inspirasyon niya ang kaniyang pamilya, kaibigan at mga kabarangay na nagpakita ng suporta sa pag-provide ng kaniyang mga pangangailangan sa kaniyang laban.

“Ofcourse my family and my kabarangays, unending support ng binigay sa akin from the very start. Even noong nag-pass pa lang ako ng registration form, I received so much love na naging motivation ko na rin to give my best all through out the practice and on the coronation,” aniya.

Samantala, nagwagi naman bilang Mutya ng Rakudan 2022 si Princess Joy Rublico ng Brgy. Isaub, at Mutya ng Turismo 2022 naman si Erica Pamittan ng Brgy. Plaridel.

Itinanghal naman bilang 1st Runner up si Pea Mayden Lacson ng Brgy. Ramon Magsaysay at 2nd Runner up si Nicole Andrea Francisco ng Brgy. Jose Rizal.

Nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Celsa Adier sa ipinakitang suporta ng mga mamamayan at sa lahat ng barangay na nakilahok sa isang buwang pagdiriwang ng Rakudan Festival.

“Kami sa LGU, ako, nagpapasalamat sa lahat, sa mga bumuo ng mga palabas natin, sa opening natin hanggang ending, sa mga barangay, sa susunod na taon muli,” pahayag ni Adier.

Ang Rakudan Festival ay taunang isinasagawa ng bayan ng Aborlan tuwing buwan ng Hunyo bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag nito.