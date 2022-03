Inaasahan na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli ang tumakas na detenido ng Palawan Provincial Jail Management Division (PJMD) na si ReneJay Belviatura.

Ayon kay Atty. Christian Jay Cojamco, pinuno ng Palawan Provincial Information Office (PIO), mayroon ng “lead” ang binuong team ng PJMD kaugnay sa pagtakas ni Belviatura noong madaling araw ng Huwebes (hindi hatinggabi ng Huwebes tulad ng unang ibinigay na ulat), Marso 3.

Si Belviatura, kasama ang dalawa pa nitong kaibigan na hindi na nabanggit pa ang pangalan, ay nahaharap sa kasong robbery na may kasamang pananakot at paggamit ng hindi lisensyadong baril. Naaresto sila sa bayan ng Narra noong May 25, 2021, matapos na pasukin at holdapin ang J&T Office, kung saan nakatangay sila ng humigit-kumulang P60,000.

“Patuloy na nag-iikot ang team natin na binuo para hanapin si Belviatura, at mayroon na tayong mga initial na impormasyon kaugnay sa kanyang kinaroroonan. May mga fillers na rin ng kanyang pag-surrender. Inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay mahuhuli na natin itong nakatakas na person deprived of liberty (PDL),” pahayag ni Cojamco.

Bandang alas kwatro ng madaling araw noong Marso 3 ay napansin ng mga kasamahan nito na siya ay wala sa kanyang puwesto, kaya agad nila itong iniulat sa presidente ng mga detenido sa selda, na siya namang nag-ulat sa jail guard na on duty.

“Ang inisyal report sa atin, umakyat at dumaan siya kisame ng kanyang selda, then gumapang knowing ‘yung direction papunta kung saan ‘yung palabas ng building,” paliwanag ni Cojamco.

“It appears na may pagpaplano kasi pagpasok niya sa kisame, alam niya kung saang direction siya gagapang, at alam niya rin kung gaano kalayo ang kanyang gagapangin para sumakto siya palabas ng building,” dagdag niya.

Ayon pa kay Cojamco gumawa ng hagdan ang tumakas na PDL gamit ang mga bakal o scrap metal para makalabas ng bakod. Ang mga materyal na ginamit ay mula sa mga ongoing construction at mga gusali na sinira sa loob ng PJMD para sa renovation.

Sa kanya pang pahayag ay sinabi rin ni Cojamco na walang jail guard na nakapansin sa pagtakas ng suspek, ngunit tinitingnan nila ang posibilidad na mayroong tumulong o kasabwat si Belviatura sa kanyang pagtakas mula sa loob ng piitan.

Dagdag niya, kung sakali na mayroon man sa mga ito na sangkot sa pagtakas ng suspek ay maari itong maparusahan o kaharapin ang kaso.

“Nakabantay 24/7 ang ating mga jail guards, titingnan pa rin natin kung may mga kasabwat si Belviatura sa loob ng selda, dahil magkakasama sila sa loob ng room. Pero at 4 a.m., hindi nila napansin na [umakyat] sa kisame. If ever may makita tayong sangkot sa pagtakas nito, lalo na ang mga jail guards, maari silang makasuhan ng infidelity with the custody of the prisoners, na mapaparusahan base na din sa ating Revised Penal Code. Ang krimen na ito ay may parusang pagkakulong at multa na i-impose depende sa ibababa ng korte sa kanila,” ayon kay Cojamco.