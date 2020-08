Detainees at personnel ng Narra District Jail, binigyan ng anti-flu vaccine

Limang persons deprived of liberty (PDL) at walong personnel ng Narra District Jail (NDJ) ang na-inject ng anti-flu vaccines noong August 17 na kaloob ng municipal government.

NARRA, Palawan — Binigyan ng anti-flu vaccine ang ilang detainees at mga personnel ng district jail sa bayan na ito.

Limang persons deprived of liberty (PDL) at walong personnel ng Narra District Jail (NDJ) ang na-inject ng anti-flu vaccines noong August 17 na kaloob ng municipal government.

Sa panayam ng Palawan News kay SJO3 Jose Beltran Jr, ang jail warden ng NDJ, layunin ng pagbabakuna ang mapalakas ang immune system ng kanyang mga kasamahan at ganoon rin sa mga detainees na nasa kanilang pangangalaga

“Mayroon lamang tayong limang PDL dito sa Narra jail natin at walong personnel — lahat ay nabigyan ng anti-flu vaccination para makaiwas tayo sa ano man na banta ng sakit, lalo na itong COVID-19 ngayon,” sabi ni Beltran.

“Apat na lalaking inmates [ang] meron tayo at isang babae and all of them are safe and good. Salamat din sa MHO na nagbigay ng flu vaccine dito sa Narra District Jail para ligtas silang lahat,” dagdag niya.

About the Author Ruil Alabi