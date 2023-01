Limang araw na libreng defensive driving skills ang isinagawa para sa 60 na benepisyaryo sa bayan ng El Nido upang ihanda sila sa ligtas na paraan ng pagmamaneho sa kalsada, makaiwas sa aksidente, at mabawasan din ang mga vehicle collisions.

Ayon kay retired jail inspector August Maceda, ang training ay sinusuportahan ng tanggapan ni board member Nieves Rosento, kung saan siya ay kasalukuyang legislative assistant.

“Layunin ng pagsasanay na makapagbigay ng libreng pag-aaral sa ating mga beneficiaries dito sa bayan ng El Nido in preparation po for the proposed manpower services na isasagawa ng Palawan Commando Association, Inc. (PCAI) sa ilalim ng tanggapan ni Rosento,” pahayag niya. Si Maceda ay presidente rin sa buong Palawan ng PCAI.

Isa din sa dahilan ng pagsasanay ay ang ulat na ang malaking bilang ng vehicular accident na naganap sa buong MIMAROPA ay nasa Palawan.

Ito ang dahilan, aniya, kung bakit kinakailangan na ma-orient ang mga benepisyaryo na maging maayos na driver para maiwasan ang pagtaas ng bilang ng aksidente sa sasakyan, hindi lang si El Nido kundi sa buong lalawigan.

Aniya, isinasagawa ang defensive driving safety training sa pakikipagtulungan sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

