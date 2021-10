Hindi madaling desisyon ang pagsabak sa pulitika para kay Florante Antazo, isang lokal na negosyante sa Puerto Princesa.

Una sa lahat, isang matinding laban ang haharapin nito dahil ang makakalaban niya’y mga beterano at mga bihasa sa larangan. Hindi naman kasi basta-bastang posisyon ang nais niyang makuha – imbis na tumahak sa regular na paraan ng pagpasok sa pulitika, tulad ng pagsisimula sa barangay, nagpasya si Antazo na dumiretso na sa pagtakbo bilang mayor ng Puerto Princesa.

Ngunit ang kakulangan ng karanasan sa pulitika ni Antazo ay mayroong mas malalim na kabuluhan sa kanyang buhay. Ito ay dahil malaking bahagi ng kanyang buhay ay abala niya ang pagiging mabuting padre de pamilya at asawa. Maging sa maghapong pamamasada bilang tricycle driver hanggang sa pagiging tanyag na negosyante ng New Buncag, pamilya at kapwa ang laging nasa isip ni Antazo.

Ang desisyon ni Antazo na sumabak sa pulitika ay hindi nabuo sa ilang araw o oras man lang. Sa kuwento ng kanyang buhay, malalaman kung ano ang tumulak sa kanya sa kanyang desisyon. Nagsimula ang lahat sa pagiging manggagawang Pilipino.

“Dati akong tricycle driver. Early twenties pa ako noon, bago pa lang kami ng misis ko at may isang anak kami. Sa umaga, pumipila ako sa NCCC Mall, at sa gabi naman, sa Edwin’s Disco naman, inaabangan ko ang mga lumalabas,” kuwento ni Antazo.

“Nakakapagod iyon, pero bata pa kasi ako noon, kaya ko pa noon,” dagdag niya.

Sa unti-unting pag-iipon, nagkaroon si Antazo ng puhunan para pumasok naman sa negosyo. Kumuha silang mag-asawa ng isang puwesto sa Old Market. Noong una, isang maliit na mesa lamang ang kanilang inuupahan para makabenta ng harina at itlog.

“Tumigil na rin ako sa pamamasada noon kasi kailangan kong tulungan ang misis ko sa anak namin. Wala kasing magbabantay, kaya pumasok na rin ako sa pagiging vendor. Doon muna kami sa loob, sa mga mesa, hanggang sa nagkaroon kami ng puwesto sa labas,” aniya.

Umasenso ang buhay ng pamilya Antazo noong lumago ang kanilang negosyo matapos pumatok ang pagebenta ng mga itlog at poultry supplies. Dumaan ang panahon at nagkaroon na rin siya ng sariling gusali para sa kanyang negosyo sa New Buncag, Barangay Mandaragat. Ngunit, hindi naman nakalimutan ni Antazo ang kanyang pinanggalingan at pumasok na rin ito sa sariling kawanggawa bilang isang private citizen.

Ngunit, nasemento ang desisyon ni Antazo na sumabak sa pulitika noong siya ay nagkasakit ng COVID-19 noong Hunyo ngayong taon. Naging malala ang kalagayan niya noong siya’y nagkasakit. Higit pa doon, hindi siya kaagad mai-admit sa ospital dahil nasa kalagitnaan pa ng surge ang siyudad. Nag-antay si Antazo sa labas ng ospital, natulog sa kanyang sasakyan kakaantay na may mababakanteng kuwarto. Ito ang panahong napagtanto niyang mayroong kakulangan sa taumbayan ang umiiral na sistema ng pamamalakad.

“Naisip ko kawawa talaga ang mga kababayan natin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging mayor, ang una kong gagawin ay magpapatayo ng ospital para sa mga mahihirap. Dito ay may libreng serbisyo para sa mga basic lang na mga pangangailangan. At kakailanganin ding magpatayo ng sarili nating dialysis center, dahil ang bigat talaga sa bulsa ang pagdidialysis, lalo na sa ating mga kababayan na mahirap,” aniya.

“Doon ko talaga naisip, kung mamamatay ako ngayon, hindi ko naman madadala lahat ng mga pinaghirapan ko. Bakit hindi na lang ako tutulong sa kapwa ko,” dagdag niya.

Hindi biro ang hamon na haharapin ni Antazo sa darating na Mayo. Siyam ang mga nagsumite ng kanilang mga certificate of candidacy (COC), kasama na siya. May iilan na sabak na sabak na sa pulitika at hindi makukuwestyon ang kanilang naipundar na impluwensya at suporta. Nang tinanong kung bakit ang diretso na sa pagiging mayor ang kanyang piniling posisyon.

“Kaunti na lang ang aking panahon. Matanda na ako, at hindi ko na magagawa ang ginagawa traditionally, ‘yong magsisimula sa barangay. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na manungkulan, ang pinakamataas na posisyon na, dahil alam kong marami akong magagawa bilang mayor,” aniya.

Dagdag ni Antazo, ang pagiging mayor ay magpapalawak ng kanyang hiling na tumulong sa kapwa. Ito ay dahil noon pa man ay nagsasagawa ng mga relief operation si Antazo sa tuwing nagkakaroon ng mga kalamidad. Maliban sa pagtulong sa kapwa ay nais din talakayin ni Antazo ang iba pang mga isyu sa lungsod, katulad ng tricycle ban at isyung demolisyon sa mga vendor sa lungsod. Ito ay mga isyung malapit sa puso niya, dahil dati siyang naroon sa mga posisyon nila.

Maliban sa mga isyung iyon, nais din talakayin ni Antazo ang mga problema sa imprastraktura sa lungsod at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel products. Nais niya ring tukuyin ang mga problema sa agrikultura at food security sa lungsod.

“Isa sa mga nakikita kong problema dito ay ang mga farmers na unti-unti nang nawawala. Madalas kasi ang nangyayari ay ang mga magulang na magsasaka, sasabihin sa anak, mag-aral silang mabuti para hindi matulad sa kanila. Pero, paano na lang ang mga bukid? Paano ang mga pananim, kung wala na ang mga magsasaka,” aniya.