Nahuli ng mga awtoridad ang mag live-in partner na sangkot sa “rentangay scam” sa Barangay Marangas, Bataraza, alas 9 ng gabi, noong July 8.

Ang dalawa na kinilalang sina Ruthcel Chu Camasuela, 37, at Gharry Abrasado Moreno, 29, ay inireklamo ng may-ari ng isang Toyota HILUX 2.4L 4X2 na kanila umanong isinangla sa ibang tao matapos rentahan ito.

At large ang mga kasamahan ng dalawa sa naturang reklamo, na sila Pamela Calingao at Gerry Dela Cruz.

Ang naturang sasakyan na pag-aari ng isang Danilo Coloquio, 41, ay isinangla ng dalawang suspek noong June 24 sa isang negosyante na si Edgardo Peria sa Bataraza sa halagang P600,000.

Naireport ni Coloquio sa mga awtoridad ang pagkawala ng kanyang sasakyan at ang nasabing pagsasangla nito sa negosyante.

“Tamang tama din na noong araw na yon ay babalik ang dalawa sa lugar para kumuha ng dagdag na halaga ng pera. Dagdag sa sangla, kaya doon namin inaresto na,” ayon sa hepe ng Bataraza MPS na si P/Maj. Dhenies Acosta.

Maliban sa kasong swindling through the use of falsified documents, sinampahan din ang dalawa ng violation ng anti-carnapping law na walang kaukulang piyansa, ayon kay Maj. Acosta.

Bago pa sila maaresto noong July 8 ay nakasuhan na rin umano ng estafa through falsification of documents si Chu, kasama pa ang dalawang indibidwal na kinilalang sina Jovert Inog Salmorin, 34, at Analyn Consia Panes, 44.

Ayon kay Acosta, noong June 18, 2022, ay isinangla naman nila Salmorin at Panes kay Peria ang isang pick-up na Mitsubishi Strada GLS 2.4G, sa halagang P350,000 sa kasunduang ibabalik agad ang halaga.

Ngunit July 1 diumano ay bumalik ang dalawa kay Peria para magpadagdag ng halaga sa isinangla na sasakyan.

Dahil dito, nagduda na si Peria kaya agad na nagsumbong sa anak na pulis na siya namang nag-report sa Bataraza police station.

Nakapagpiyansa si Salmorin at Panes ng P36,000 para sa pansamantalang kalayaan.

“Modus kasi ito ng mga ito. Actually, hindi lang dito yan sa Bataraza. Ang ginagawa nila, nagre-rent sila sa Puerto, May kasamahan lang sila na nagre-rent, tapos ibang kasamahan naman nila ang magsasangla, sa Brookes Point, Sofronio Española, at saka ibang bayan pa dito sa Palawan,” ayon kay Acosta.

“Gumagawa sila ng mga fake na OR/CR, at ilang mga papel para magmukhang totoo at masabing sila ang may-ari ng sasakyan,” dagdag ng hepe.

Maliban sa dalawang insidente na naitala noong July 1 at 8, kung saan dalawang sasakyan na ang narekober ng mga awtoridad, apat pa ang kanilang tinitingnan ngayon na kaparehong kaso, kung saan posibleng sangkot din ang mga nabanggit na suspek.